Селенга в Улан-Удэ заливает пойму

В черте Улан-Удэ продолжает повышаться уровень Селенги. За минувшие сутки река прибавила еще 6 см, на 15 см превысив отметку выхода на пойму, сообщили в мэрии города. На данный момент уровень воды в Селенге составляет 245 см.Уда также прибавила 1 см, достигнув отметки в 194 см.Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.Фото: мэрия Улан-Удэ