Общество 14.08.2023 в 10:07

Селенга в Улан-Удэ заливает пойму

Уровень воды в реке прибавил еще 6 см
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Текст: Константин Воронов
Селенга в Улан-Удэ заливает пойму
В черте Улан-Удэ продолжает повышаться уровень Селенги. За минувшие сутки река прибавила еще 6 см, на 15 см превысив отметку выхода на пойму, сообщили в мэрии города. На данный момент уровень воды в Селенге составляет 245 см.

Уда также прибавила 1 см, достигнув отметки в 194 см.

Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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