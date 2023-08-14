Общество 14.08.2023 в 11:00

В Улан-Удэ два котенка получили страшные повреждения, попав в капкан

Питомцам пришлось ампутировать задние лапки
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ два котенка получили страшные повреждения, попав в капкан

В Улан-Удэ волонтеры рассказали тяжелую историю. На днях под их кураторство попали два котенка, которые пострадали от попадания в капкан. Кто расставил подобные ловушки – неизвестно.

«Трое суток два котёнка плакали на улице, в кустах около заброшенного участка. Трое суток они звали на помощь! Лишь одна женщина откликнулась, и то, поздно узнала об этом. Двое котят каким-то образом попали в капкан! Город, столица, развитое общество! И капкан!»,

- сообщают в группе «Право на жизнь 03».


   Активистам сначала удалось спасти и отвезти в клинику только одного питомца. Увы, 2-месячному котенку-девочке пришлось ампутировать лапку. Позднее получилось найти второго питомца, которого ждала та же участь.

«Второго котёнка удалось поймать. Девочка, такая же красивая, как и сестричка. И такая же страшная травма от капкана! Со всем сопровождением: запах, гниение, опарыши, воспаление... Лапка тоже под удаление. Операцию провели успешно. Котятки восстанавливаются»,

– добавляют в группе.
Сейчас котята находятся на передержке. Волонтеры ищут для них добрых хозяев, а также просят неравнодушных помочь в сборе средств для лечения – долг в клинике перевалил за 100 тысяч рублей.

Помощь на его погашение можно переслать по номеру СБП 89834293350 (сбербанк, на имя Ирина Георгиевна Г)
Номер карты сбербанка 2202 2008 7411 2434

Либо напрямую в клинику Альфавет. Адрес: улица Юного Коммунара 1, город Улан-Удэ. На счёт Жихаревой Элмиры.

Подробнее в группе "Право на жизнь 03"



Фото: "Право на жизнь 03"

Теги
волонтеры активисты спасение животные

Все новости

В Улан-Удэ прогнозируют дальнейший рост уровня реки Селенги
14.08.2023 в 12:20
В Бурятии «реанимируют» оперу, запрещенную при Сталине
14.08.2023 в 11:56
В Бурятии артисты Русской драмы выступили перед детьми Донбасса
14.08.2023 в 11:53
В Улан-Удэ 18-летний воришка ночью стащил из машины руль
14.08.2023 в 11:48
В Бурятии пьяный водитель задавил двухмесячную девочку
14.08.2023 в 11:35
Житель Бурятии взял кредит и перевел мошенникам 2,6 млн рублей
14.08.2023 в 11:31
Аварийный режим работы электрооборудования мог стать причиной пожара в «Будамшу»
14.08.2023 в 11:26
В Бурятии сельчанам вернули деньги за услуги по вывозу мусора
14.08.2023 в 11:07
В Улан-Удэ два котенка получили страшные повреждения, попав в капкан
14.08.2023 в 11:00
В Улан-Удэ директор салона красоты выплатила зарплату после возбуждения уголовного дела
14.08.2023 в 10:54
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
В Улан-Удэ прогнозируют дальнейший рост уровня реки Селенги
С таким предупреждением выступили сегодня в мэрии города
14.08.2023 в 12:20
В Бурятии артисты Русской драмы выступили перед детьми Донбасса
Подростковая драма «Фото топлесс» вызвала у ребят желание обсудить темы спектакля
14.08.2023 в 11:53
Житель Бурятии взял кредит и перевел мошенникам 2,6 млн рублей

Мужчина попытался избавиться от долгового бремени через суд

14.08.2023 в 11:31
Аварийный режим работы электрооборудования мог стать причиной пожара в «Будамшу»
Мансардный этаж и кровля здания были полностью охвачены огнем; пострадавших нет
14.08.2023 в 11:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru