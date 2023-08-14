В Улан-Удэ два котенка получили страшные повреждения, попав в капкан
В Улан-Удэ волонтеры рассказали тяжелую историю. На днях под их кураторство попали два котенка, которые пострадали от попадания в капкан. Кто расставил подобные ловушки – неизвестно.
«Трое суток два котёнка плакали на улице, в кустах около заброшенного участка. Трое суток они звали на помощь! Лишь одна женщина откликнулась, и то, поздно узнала об этом. Двое котят каким-то образом попали в капкан! Город, столица, развитое общество! И капкан!»,
- сообщают в группе «Право на жизнь 03».
Активистам сначала удалось спасти и отвезти в клинику только одного питомца. Увы, 2-месячному котенку-девочке пришлось ампутировать лапку. Позднее получилось найти второго питомца, которого ждала та же участь.
Сейчас котята находятся на передержке. Волонтеры ищут для них добрых хозяев, а также просят неравнодушных помочь в сборе средств для лечения – долг в клинике перевалил за 100 тысяч рублей.
«Второго котёнка удалось поймать. Девочка, такая же красивая, как и сестричка. И такая же страшная травма от капкана! Со всем сопровождением: запах, гниение, опарыши, воспаление... Лапка тоже под удаление. Операцию провели успешно. Котятки восстанавливаются»,
– добавляют в группе.
Помощь на его погашение можно переслать по номеру СБП 89834293350 (сбербанк, на имя Ирина Георгиевна Г)
Номер карты сбербанка 2202 2008 7411 2434
Либо напрямую в клинику Альфавет. Адрес: улица Юного Коммунара 1, город Улан-Удэ. На счёт Жихаревой Элмиры.
Подробнее в группе "Право на жизнь 03"
Фото: "Право на жизнь 03"