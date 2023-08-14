В Улан-Удэ два котенка получили страшные повреждения, попав в капкан

В Улан-Удэ волонтеры рассказали тяжелую историю. На днях под их кураторство попали два котенка, которые пострадали от попадания в капкан. Кто расставил подобные ловушки – неизвестно.

«Трое суток два котёнка плакали на улице, в кустах около заброшенного участка. Трое суток они звали на помощь! Лишь одна женщина откликнулась, и то, поздно узнала об этом. Двое котят каким-то образом попали в капкан! Город, столица, развитое общество! И капкан!»,

- сообщают в группе «Право на жизнь 03».



Активистам сначала удалось спасти и отвезти в клинику только одного питомца. Увы, 2-месячному котенку-девочке пришлось ампутировать лапку. Позднее получилось найти второго питомца, которого ждала та же участь.

«Второго котёнка удалось поймать. Девочка, такая же красивая, как и сестричка. И такая же страшная травма от капкана! Со всем сопровождением: запах, гниение, опарыши, воспаление... Лапка тоже под удаление. Операцию провели успешно. Котятки восстанавливаются»,

– добавляют в группе.



Сейчас котята находятся на передержке. Волонтеры ищут для них добрых хозяев, а также просят неравнодушных помочь в сборе средств для лечения – долг в клинике перевалил за 100 тысяч рублей.

Помощь на его погашение можно переслать по номеру СБП 89834293350 (сбербанк, на имя Ирина Георгиевна Г)

Номер карты сбербанка 2202 2008 7411 2434



Либо напрямую в клинику Альфавет. Адрес: улица Юного Коммунара 1, город Улан-Удэ. На счёт Жихаревой Элмиры.



Подробнее в группе "Право на жизнь 03"







Фото: "Право на жизнь 03"