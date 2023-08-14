Общество 14.08.2023 в 11:26
Аварийный режим работы электрооборудования мог стать причиной пожара в «Будамшу»
Мансардный этаж и кровля здания были полностью охвачены огнем; пострадавших нет
Текст: Номер один
В столице Бурятии накануне вечером личный состав Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона тушил кафе по улице Коллективной. На момент прибытия первого подразделения мансардный этаж и кровля здания были полностью охвачены огнем. Семь человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет.
На тушение было подано 5 стволов, проложена магистральная линия протяженностью 300 метров. На месте работали четыре звена газодымозащитной службы. Всего к тушению привлекались 30 человек личного состава и семь единиц техники, в том числе автолестница АЛ-30. Пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Фото: 03.mchs.gov.ru
На тушение было подано 5 стволов, проложена магистральная линия протяженностью 300 метров. На месте работали четыре звена газодымозащитной службы. Всего к тушению привлекались 30 человек личного состава и семь единиц техники, в том числе автолестница АЛ-30. Пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Фото: 03.mchs.gov.ru