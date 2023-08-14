Житель Бурятии взял кредит и перевел мошенникам 2,6 млн рублей

Очередной житель республики попался на удочку мошенников. На этот раз обманщики обвели вокруг пальца жителя Нового Уояна. Он взял кредит и перевел лжесотрудникам банка 2,6 млн рублей.

Житель Нового Уояна обратился в Северобайкальский суд с требованием признать кредитный договор, заключенный с банком, недействительным.

Со слов потерпевшего, первого декабря 2022 года ему на банковскую карту упали деньги в сумме три миллиона рублей. После ему позвонили через мессенджер, на экране был значок банка. Мужчина подумал, что через мессенджер ему действительно звонят сотрудники банка, тем более, что звонившая представилась оператором. «Оператор» пояснила, что идет проверка по мошенникам и поэтому все, о чем они говорят, никому нельзя рассказывать и что ему необходимо перевести эти деньги.

Он сообщил ей, что проживает в поселке Новый Уоян и не сможет перевести деньги в такой сумме он. Девушка ему пояснила, что ему необходимо приехать в Северобайкальск и перевести деньги. Мужчина сказал, что в это время уже нет электрички и он не может добраться в Северобайкальск. «Оператор» сказала, что он может добраться на такси, что из полученных денег он может оплатить такси и питание.

Мужчина так и сделал - перевел на указанный ему счет деньги.

«Это нужно было сделать, для аннуляции, и если он переведет деньги, то на него не будут насчитаны проценты. При переводе денег в банке ни с кем не говорил, не стал в банке спрашивать у работников банка про кредит, думал, что делает правильно, поскольку идет проверка, хотел помочь банку. Про второй кредит, где его просили перевести два миллиона, он рассказал родителям, и они сразу обратились в полицию, кредит был аннулирован, деньги возвращены банку», - следует из материалов дела.

6 декабря мужчина подал заявление в МО МВД России «Северобайкальский» по факту мошеннических действий неустановленных лиц в сумме 2 780 000 рублей и попытки на сумму 2 000 000 рублей. Данные денежные средства были получены путем оформления кредитов в банке третьими лицами на его имя.

Однако запоздалые попытки «обнулить» кредит мужчине не помогли – банк деньги перечислил, пароли и переводы мужчина вводил и выполнял самостоятельно.

Суд постановил иск жителя Северобайкальского района к банку о признании кредитного договора недействительным оставить без удовлетворения.



Фото: "Номер один"