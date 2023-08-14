Общество 14.08.2023 в 13:50

Байкал захватывают пираты

Священное море заполонили судовладельцы, катающие туристов без лицензии
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Текст: Номер один
Байкал захватывают пираты
В минувшие выходные сотрудники транспортной полиции провели рейды на Байкале. Установлено шесть судовладельцев, пренебрегающих требованиями законодательства в области эксплуатации внутреннего водного транспорта и занимающиеся предпринимательской деятельностью без лицензии, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

Рейды были проведены сотрудниками Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте в районе поселка Листвянка Иркутского района, а также сотрудниками Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте в районе села Максимиха, Баргузинского района Бурятии.

В районе Листвянки правоохранителями установлен 57-летний иркутянин, который на маломерном судне перевозил 14 пассажиров за вознаграждение в размере 1000 рублей с каждого. Лицензии на этот вид деятельности судовладелец не представил. В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.1.2. КоАП РФ. (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Кроме этого, гражданином были нарушены нормы пассажировместимости. Согласно предоставленной документации, на борту могли находиться 12 человек. За это нарушение капитану грозит штраф от 5 до 10 тыс рублей.

Еще один предприимчивый иркутянин перевозил на своем судне 8 пассажиров за вознаграждение в размере 2500 рублей, при этом отдыхающие были без спасательных жилетов. Судовладельцу грозит административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерном судне.

Еще один житель Листвянки катал на водном судне восемь туристов за  вознаграждение 1000 рублей с пассажира, не имея лицензии. А его земляк катал на катере семерых пассажиров на безвозмездной основе. Но разрешающих документов у мужчины не было, а пассажиры находились на судне без спасательных жилетов.



На Байкале со стороны Бурятии транспортные полицейские совместно с сотрудниками Бурятской транспортной прокуратуры установили двух нарушителей. Ими оказались жители Баргузинского района 43 и 44 лет. Один из них перевозил на маломерном судне 6 пассажиров за вознаграждение в размере 2 800 рублей, не имея на это лицензии. Второй судовладелец перевозил 6 пассажиров за плату в размере 6 тысяч рублей, также не имея лицензии
.
Если говорить проще, Байкал явно захватили пираты. «Джентльмены удачи» катают туристов по Священному морю без документов, с перегрузом своих катеров и лодок, а также – без спасательных жилетов. Пора всем вместе запевать: «Вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют» .

Фото: pixabay.com и Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
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водный туризм нарушения Байкал

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