Общество 14.08.2023 в 16:41

В Улан-Удэ продолжают заделывать ямы после сильных дождей

Работы ведутся сразу на нескольких улицах
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ продолжают заделывать ямы после сильных дождей
В Улан-Удэ дорожные бригады Комбината по благоустройству продолжают заделывать ямы после сильных дождей. Сегодня работы идут на улицах Ключевская, Тобольская, Больничная, 502 км, Жердева, Шумяцкого, Геологическая и Трактовая.

- После ливневых дождей на дорогах образовалось много неровностей и ям, в том числе и на гарантийных дорогах, где ремонт должны проводить подрядчики. Основную часть ям мы заделали. Работы проводим каждый день без выходных, чтобы обеспечить безопасное и комфортное движение на дорогах, - рассказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

Всего в августе рабочие заделали образовавшиеся после дождей ямы на 35 участках дорог общим объемом 2,7 тыс кв.м. Работы прошли по улицам Лимонова, Трактовая, Бабушкина, пр.50-лет Октября, Ербанова, пр. Автомобилистов, Боевая, Медицинская, Модогоева, Смолина, Московская, Цивилева и т.д.

Районные администрации продолжают проверять состояние дорог и направлять заявки на ямочный ремонт в Комитет городского хозяйства.

Сообщить о ямах на дорогах жители Улан-Удэ на сайте «Активный горожанин».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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ямочный ремонт

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