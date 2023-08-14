Общество 14.08.2023 в 17:40

В Бурятию вновь нагрянут сильные дожди с грозами

Местами ночью температура опустится до +4 градусов
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятию вновь нагрянут сильные дожди с грозами

В ближайшие дни в республике будет пасмурно. 16 и 17 августа в Бурятгидрометцентре предупреждают о сильных дождях с грозами.

Как сообщают синоптики, 15 августа в регионе будет стоять переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Утром при прояснении туман, днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 3-8, днем в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью составит +11,+16, местами +4,+9. Днем воздух прогреется до +25,+30, местами +19,+24.

15 августа в Улан-Удэ прогнозируют погоду без осадков. Ветер ночью слабый, днем западный 7-12 м/с. Температура ночью +13,+15, днем +26,+28.

 16 августа в Бурятии сохранится переменная облачность. Ночью и днем по юго-западу местами ожидаются дожди, ливни и грозы. Ветер восточный, днем с переходом на северо-западный 6-11 м/с, при грозах порывистый до 15-20 м/с. Температура ночью составит +12,+17, местами +4,+9. Днем столбики термометра поднимутся до +23,+28, местами +15,+20.

17 августа по республике будет облачно. На большей части территории пройдут дожди, местами ливни и возможны грозы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +4,+9. Днем - до +14,+19 градусов местами до +24.


Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

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