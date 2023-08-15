Сезон сбора кедрового ореха в Бурятии откроют 12 сентября

В Бичурском районе Бурятии прошло совещание с участием представителей Республиканского агентства лесного хозяйства, заготовителей кедрового ореха и сотрудников Бичурского лесничества. Как сообщили в РАЛХе, основной темой обсуждения стала заготовка кедрового ореха местными жителями.«Сотрудники лесного хозяйства подготовили список мест сбора ореха для собственных нужд во время особого противопожарного режима, который будет размещён на официальном сайте агентства лесного хозяйства. Кроме того, в Бичурском районе была увеличена площадь лесов для заготовки кедрового ореха для собственных нужд. Так в 2022 году она составляла 10 тысяч га, в 2023 была увеличена до 55 тысяч га», - рассказали в агентстве.В связи с поздним созреванием кедровой шишки, а также по результатам обследования орехово-промысловых зон принято предварительное решение - установить начало сезона по заготовке кедрового ореха в Бурятии с 12 сентября 2023 года.«За нарушение правил сбора кедрового ореха, в частности за раннюю заготовку, которая негативно влияет на рост и плодоносность деревьев, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности», - предупредили в агентстве.Фото: «Номер один»