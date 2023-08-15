Бурятская таможня возбудила 16 уголовных дел с начала года

Шестнадцать уголовных и свыше 1300 дел об административных правонарушениях возбудила Бурятская таможня за шесть месяцев 2023 года. Штрафы за нарушения таможенного законодательства составили почти 147 млн рублей.Все уголовные дела возбуждены по итогам работы оперативно-розыскных подразделений таможни. Особое внимание уделялось декриминализации лесопромышленного комплекса, из 16 уголовных дел 12 дел - по фактам контрабанды лесоматериалов.В первом полугодии 2023 года количество административных правонарушений по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 26 %. Традиционно предметами правонарушений при перемещении товаров через таможенную границу в торговом обороте являются лесо- и пиломатериалы, товары народного потребления. Со стороны физических лиц значительно увеличилось количество правонарушений, связанных с несоблюдением норм при перемещении табачной продукции, в том числе с сокрытием от таможенного контроля.За 6 месяцев текущего года по решению суда обращено в федеральную собственность товаров на сумму 25,4 млн рублей, из которых товары более чем на 9 млн безвозмездно переданы в социальные учреждения и на нужды СВО.В рамках проведения таможенного контроля и мероприятий с иными правоохранительными органами привлекались специалисты кинологи со служебными собаками. С их использованием зарегистрировано 65 случаев обнаружения табачных изделий, в трех случаях – сильнодействующие и наркотические вещества и 8 фактов обнаружения оружия и боеприпасов.Фото: Бурятская таможня