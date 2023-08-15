Иркутский гидроузел выходит на повышенные расходы

С учетом интенсивности осадков в третьем квартале сбросные расходы на Иркутской ГЭС продолжают постепенно увеличивать. Сегодня сбросы составят 3100±50 кубометров в секунду, а 17 августа – 3200±50 кубометров в секунду. Это позволит обеспечить стабилизацию уровня озера до нормального подпорного уровня (457 метров) в рамках диапазона, установленного постановлением правительства России, сообщили в минприроды РФ.По прогнозу Росгидромета, Иркутскую область и Бурятию во второй половине месяца ожидают обильные осадки, которые скажутся на объеме притока к Байкалу. В августе служба прогнозирует 4400-5400 кубометров в секунду, при норме 4260 кубометров в секунду. Объем притока в целом на III квартал составляет 116-141% нормы.«Поэтапное повышение расходов, к которому приступили еще в конце июля, позволяет удерживать Байкал в безопасных отметках. Несмотря на июльские затяжные дожди и приток выше нормы, озеро еще не наполнилось до нормального подпорного уровня (НПУ) – 457 метров ТО. Сегодня его значение 456,92 метра ТО», - рассказал руководитель Енисейского БВУ Сергей Капустин.Объемы сбросов будут оперативно корректироваться по мере развития гидрологической обстановки. Внеочередное заседание межведомственной рабочей группы запланировано на 17 августа.Фото: МЧС