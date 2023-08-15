Монгольские ГЭС снова угрожают Байкалу

В последние годы нашумевшая ранее тема ГЭС в Монголии почти пропала из информационного поля. Но это вовсе не значит, что тема закрыта. Более того, власти соседнего государства снова заявляют о намерениях по созданию энергетических сооружений, несмотря на то, что последствия такого шага, в том числе и для Байкала, до сих пор до конца не изучены.Недавно в Монголии состоялась весьма важная встреча международного уровня. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, приветствуя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сказал, что рад снова встретиться с ним после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.«Во время Олимпийских игр в Пекине мы обсуждали с вами гидроэлектростанцию на реке Эг (или Эгийн-гол), которая является первым важным гидроэнергетическим проектом нашей страны. Строительные работы по этому проекту начались в 2016 году с привлечением льготного кредита в размере 1 млрд долларов от Китая, но работы были приостановлены из-за подачи Россией жалобы в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО», - говорил монгольский премьер.По его словам, есть некие исследования, которые якобы показали, что этот проект не окажет негативного влияния на водный режим реки Селенга и озера Байкал в России.«Кроме того, наша страна объявила международный тендер и совместно с французской компанией проводит исследование воздействия на биоразнообразие, - продолжал чиновник. - Если результаты этих исследований будут представлены на заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в следующем году и будет принято решение, что можно будет продолжить проект строительства гидроэлектростанции на реке Эгийн-гол».Премьер-министр попросил активной поддержки со стороны ООН в решении проблемы этого проекта. На что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отвечал: «Развивающиеся страны не должны находиться в энергетической зависимости. Поэтому в этом отношении ООН готова оказать поддержку на политическом уровне, ознакомившись с результатами исследования на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО».Буквально на следующий день после публикаций об этой договоренности появилось письмо, адресованное ответственному секретарю российской комиссии по делам ЮНЕСКО Татьяне Довгаленко. Подписано письмо первым зампредом комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Госдумы, председателем межфракционной рабочей группы (МРГ) «Байкал» Сергеем Теном.«На протяжении последних лет особую озабоченность парламентариев и экологической общественности вызывает планируемое Монголией строительство ГЭС Эгийн-Гол и его влияние на уникальную экологическую систему озера Байкал. МРГ «Байкал» ознакомилась с итоговым отчетом «Дополнительное исследование о воздействии проекта ГЭС Эгийн-Гол на биоразнообразие реки Селенга озера Байкал», подготовленным консорциумом «БРЛ Инжиниринг», ООО «Престиж Инжиниринг» и ОО0 «Санни Трэйд», - говорится в письме.По мнению депутатов, документ недостаточно проработан в части влияния на российскую часть Селенги и озеро Байкал. Поэтому нужно продолжить работу с участием ученых с российской стороны.Также авторы письма пишут, что уже в сентябре пройдет сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Эр-Рияд. И там на повестке будет вопрос по поводу статуса объекта Всемирного наследия «Озеро Байкал».«В этой связи прошу в срок до 5 сентября 2023 года представить в адрес МРГ «Байкал» мнение Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО по вопросу возможного присвоения озеру Байкал статуса объекта Всемирного наследия под угрозой, позицию Комиссии относительно резолютивных выводов указанного итогового отчёта, а также оценку рисков и степени влияния планируемого строительства ГЭС Эгийн-Гол на уникальную экологическую систему озера Байкал и Байкальской природной территории», - пишут авторы письма.Другими словами, в Госдуме начали бить тревогу. И не зря, ведь ГЭС в Монголии могут серьезно навредить «священному озеру».- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер от 1992 года говорит о том, что государства должны принимать меры для обеспечения использования трансграничных вод в целях экологически обоснованного и рационального управления водными ресурсами, их сохранения и охраны окружающей среды, - рассказал «Номеру один» Сергей Тен. - МРГ «Байкал» неоднократно поднимала важные вопросы и предпринимала меры для охраны российских и международных природных объектов в связи с трансграничными водными ресурсами. Например, это касается строительства плотины на крупнейшем притоке Байкала - реке Селенга - в ее монгольской части, строительства плотины на реке Ульдзе, имеющей ключевой значение для Торейских озер и Даурского заповедника, являющегося, как и Байкал, объектом наследия ЮНЕСКО. Очередной проект строительства на одной из рек, влияющих на Байкальский региона - Эгийн-Гол - в отсутствие надлежащей природоохранной, технической и эколого-правовой документации у нас, конечно же, оптимизма не вызывает.К слову, авторами идеи гидротехнического строительства в Монголии были советские ученые, по разработкам которых три монгольские гидроэлектростанции (ГЭС «Эгийн-Гол», ГЭС «Орхон» и ГЭС «Шурэн») спроектированы институтом из Ленинграда и должны были стать основой энергетической отрасли Монголии. Однако этому помешал развал Советского Союза. Проект был свернут из-за того, что у Монголии отсутствовала возможность реализовать его самостоятельно, без поддержки со стороны СССР.Возврат Монголии к проектам строительства ГЭС пришелся на 2012 год. Тогда планировалось привлечь китайские инвестиции для строительства ГЭС «Шурэн» на Селенге и гидротехнических сооружений на реке Орхон, а также ГЭС на реке Эгийн-Гол. В 2014 году комитет всемирного наследия ЮНЕСКО направил в Монголию мониторинговую миссию Международного союза охраны природы, чтобы оценить ситуацию. Детальный отчет миссии стал основой для решения Комитета 2015 года, который запросил у Монголии проведения оценки воздействия на окружающую среду проектов ГЭС, в частности, оценить воздействие от всех планируемых ГЭС на озеро Байкал. Из-за этого, а также из-за общественного резонанса с российской стороны в 2016 году китайские инвесторы вышли из проектов строительства ГЭС и они снова остановились.Но уже в декабре 2021 года Великий государственный Хурал Монголии принял программу развития экономики Монголии «Синий Конь», которая включает строительство десятков новых плотин на реках Монголии. В программу «Синий Конь» вошли десятки проектов строительства гидротехнических сооружений, в том числе на реках бассейна Селенги.ГЭС на реке Эгийн-Гол (крупнейший левый приток Селенги) стала ключевым проектом этой программы.И вот в марте этого года Монголия представила оценку влияния строительства гидроэлектростанции на р. Эгийн-Гол на биоразнообразие р. Селенга и оз. Байкал. Однако российские ученые и эксперты не обнаружили в этом документе исчерпывающей информации о влиянии на Байкал. И это стало поводом для нового раунда переговоров.И в Минприроды России, и в Минприроды Бурятии обоснованно утверждают, что влияние ГЭС на реку Селенга и оз. Байкал изучено недостаточно. В частности, не рассчитано влияние на гидрохимический и температурный режимы, а оценки воздействия на водные и околоводные виды по большей части не имеют под собой должного обоснования. По мнению министра природных ресурсов Бурятии Натальи Тумуреевой, плотина на реке Эгийн-Гол может стать барьером для миграции рыбы.«Все рыбы, вероятно, мигрируют на более или менее большие расстояния, потому что их среда обитания и потребности в пище меняются в течение их жизни. Наиболее характерными миграциями являются репродуктивные, которые могут происходить на протяжении нескольких сотен километров. Следует определить, может ли плотина помешать некоторым видам завершить свой биологический цикл», - говорит она.«В этой связи… необходимо предельно внимательно рассмотреть альтернативные источники регулирования энергосистемы Монголии, как в части продолжения импорта мощности из России, так и в части собственной генерации», - предлагает Наталья Тумуреева.Чтобы избежать конфликтов на почве строительства ГЭС сейчас и в будущем, министерство предлагает четко прописать права и обязанности двух стран в части использования трансграничных вод.Впрочем, пока непонятно, прислушаются ли власти соседнего государства к российским и бурятским пожеланиям. Монголов можно понять – им нужно преодолевать энергетический кризис. Но ведь не за счет экологии Байкала.