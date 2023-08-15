Общество 15.08.2023 в 14:20
В Бурятии продолжается рост цен на жилье
Средняя цена на «квадрат» на вторичном рынке достигла почти 90 тысяч рублей
Текст: Константин Воронов
В Бурятии на конец второго квартала 2023 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 86834 рубля, на вторичном рынке – 89691 рубль. Такие данные привел сегодня Бурятстат.
Как сообщили в ведомстве, рост цен по всем типам квартир на первичном рынке жилья составил 5,1%, на вторичном рынке – 3,9%.
За первое полугодие 2023 года рост цен на первичном рынке жилья на квартиры среднего качества (типовые) и квартиры улучшенного качества составил 5% и 5,2% соответственно.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в ведомстве, рост цен по всем типам квартир на первичном рынке жилья составил 5,1%, на вторичном рынке – 3,9%.
За первое полугодие 2023 года рост цен на первичном рынке жилья на квартиры среднего качества (типовые) и квартиры улучшенного качества составил 5% и 5,2% соответственно.
На вторичном рынке жилья рост цен на квартиры среднего качества (типовые) и улучшенного качества составил 3,8% и 4,1% соответственно, снижение цен наблюдалось на квартиры низкого качества на 1,9%.
Фото: «Номер один»