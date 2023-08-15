В Бурятии продолжается рост цен на жилье

На вторичном рынке жилья рост цен на квартиры среднего качества (типовые) и улучшенного качества составил 3,8% и 4,1% соответственно, снижение цен наблюдалось на квартиры низкого качества на 1,9%.





В Бурятии на конец второго квартала 2023 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 86834 рубля, на вторичном рынке – 89691 рубль. Такие данные привел сегодня Бурятстат.Как сообщили в ведомстве, рост цен по всем типам квартир на первичном рынке жилья составил 5,1%, на вторичном рынке – 3,9%.За первое полугодие 2023 года рост цен на первичном рынке жилья на квартиры среднего качества (типовые) и квартиры улучшенного качества составил 5% и 5,2% соответственно.Фото: «Номер один»