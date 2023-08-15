В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

С вечера 15 августа и по 17 августа в Бурятии ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град, в горах возможен мокрый снег, усиление ветра до 24 метров в секунду, сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз гидрометцентра.В связи с этим существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, возможен подъем уровня водоемов и подтопление низменных участков местности. Детализированный прогноз и модели развития обстановки доведены до органов власти, местного самоуправления, заинтересованных министерств и ведомств.Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности в этот период. А также - отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и акватории водоемов.Фото: unsplash.com