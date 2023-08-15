Общество 15.08.2023 в 14:28

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются сильные дожди,  грозы, возможен град, а в горах - мокрый снег
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Текст: Номер один
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
С вечера 15 августа и по 17 августа в Бурятии ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град, в горах возможен мокрый снег, усиление ветра до 24 метров в секунду, сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз гидрометцентра.

В связи с этим существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, возможен подъем уровня водоемов и подтопление низменных участков местности.  Детализированный прогноз и модели развития обстановки доведены до органов власти, местного самоуправления, заинтересованных министерств и ведомств.

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности в этот период. А также - отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и акватории водоемов.

Фото: unsplash.com
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