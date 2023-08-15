Сергей Лавров: «Это новаторская инициатива»

В своем приветствии участникам первого Международного буддийского форума Сергей Лавров отметил ценность мероприятия, которая заключается в том, что оно проходит в «государстве-цивилизации, где в мире и согласии проживают представители различных конфессий».Министр иностранных дел России выразил уверенность, что форум «внесет вклад в продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, наращивание взаимодействия государственных и религиозных структур», а также пожелал участникам форума плодотворных дискуссий, сообщили в правительстве Бурятии.«Приветствую организаторов и участников первого Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности». Эта новаторская инициатива правительства Бурятии была поддержана Буддийской традиционной Сангхой России и Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям. Радует, что в форуме принимают участие религиозные деятели, политики, ученые, широкая общественность из разных стран. Для нас особенно ценно, что мероприятие проходит в России – государстве-цивилизации, где в мире и согласии проживают представители различных конфессий.Уверен, что ваша встреча внесет вклад в продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, наращивание взаимодействия государственных и религиозных структур. И, конечно, будет способствовать развитию межкультурного диалога, поддержанию атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания между народами.Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго».Фото: mid.ru