Общество 15.08.2023 в 15:17

Сергей Лавров: «Это новаторская инициатива»

Министр иностранных дел РФ поприветствовал участников первого Международного буддийского форума
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Текст: Номер один
Сергей Лавров: «Это новаторская инициатива»
В своем приветствии участникам первого Международного буддийского форума Сергей Лавров отметил ценность мероприятия, которая заключается в том, что оно проходит в «государстве-цивилизации, где в мире и согласии проживают представители различных конфессий».

Министр иностранных дел России выразил уверенность, что форум «внесет вклад в продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, наращивание взаимодействия государственных и религиозных структур», а также пожелал участникам форума плодотворных дискуссий, сообщили в правительстве Бурятии.

«Приветствую организаторов и участников первого Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности». Эта новаторская инициатива правительства Бурятии была поддержана Буддийской традиционной Сангхой России и Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям. Радует, что в форуме принимают участие религиозные деятели, политики, ученые, широкая общественность из разных стран. Для нас особенно ценно, что мероприятие проходит в России – государстве-цивилизации, где в мире и согласии проживают представители различных конфессий.

Уверен, что ваша встреча внесет вклад в продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, наращивание взаимодействия государственных и религиозных структур. И, конечно, будет способствовать развитию межкультурного диалога, поддержанию атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания между народами.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго».

Фото: mid.ru
Теги
буддизм форум Сергей Лавров

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