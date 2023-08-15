В Новосибирской области участковый сбил 6-летнюю девочку и скрылся. ДТП произошло в городе Карасук. Девочку Сашу* мама отправила в магазин, который недалеко от дома.- У нас окна выходят прямо на дорогу. Там есть пешеходный переход. Саша начала по нему переходить, как на нее наехала машина. Я услышала треск на улице, выглянула в окно, увидела, что лежит ребенок. Побежала к дороге, смотрю, а это моя дочка. Соседи к тому моменту уже вызвали скорую и полицию, - рассказала КП-Новосибирск Мария, мама девочки.Сашу забрали в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом ноги, сотрясение, ушибы по всему телу и лицу.- Дочка 4 дня пролежала в реанимации, до конца недели она точно проведет еще в больнице. Я лежу вместе с ней, а еще две дочки, которых я воспитываю, сейчас у родственников в деревне. Им 5 лет и 3 года, - говорит женщина.Полицейским удалось установить владельца иномарки по камерам. Им оказался их же коллега - местный участковый.- Он признался только на пятый день, сам пришел в отдел ГИБДД, узнав, что его ищут, — сообщил КП-Новосибирск источник.Как говорит Мария, к ней приходила мама полицейского. Предлагала помощь, но она отказалась.- Мне не нужны от них ни деньги, ни вещи, ни фрукты. Ничего. Как можно было бросить сбитого ребенка на дороге? Она мне вообще сказала, что он думал, что на бутылку наехал. Представляете? Ну как так? У него у самого вообще двое детей маленьких, - возмущается женщина. – В этом году моя дочка пошла бы в первый класс, а теперь мы лежим в больнице... Пусть отвечает по закону.Как сообщили в региональном МВД, в отношении мужчины составлено два протокола: за непредоставление преимущества в движении пешеходам и невыполнение обязанностей в связи с ДТП.- Назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание по закону, - официально сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.*Имена измененыФото: инспектор ГИБДД Марина Беляева/Администрация Карасукского района.