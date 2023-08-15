Общество 15.08.2023 в 16:39

В Бурятии нашлась организация, которая не платила зарплату полгода

Тринадцать сотрудников компании получили более 700 тыс рублей только благодаря судебным приставам
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Текст: Номер один
В Бурятии нашлась организация, которая не платила зарплату полгода
В Бурятии судебные приставы взыскали свыше 720 тыс рублей задолженности по заработной плате с организации, ведущей свою деятельность в области лесоводства, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Тринадцать сотрудников компании не получали заработную плату с января 2023 года. Максимальная сумма задолженности одному работнику достигала 152 тыс рублей. Чтобы восстановить нарушенные права, граждане были вынуждены обратиться в суд, который поддержал исковые требования.

Сводное исполнительное производство было возбуждено в Северобайкальском районном отделении судебных приставов. В установленный законом срок требование исполнительного документа не было выполнено, поэтому были применены меры принудительного исполнения.

Было установлено, что должник владеет 27 автотранспортными средствами. В отношении машин было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия. Помимо этого судебный пристав-исполнитель наложил арест на банковские счета должника, а также неоднократно выносил руководству организации требования об исполнении судебного решения. Однако задолженность по заработной плате была уплачена лишь после предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

На сегодняшний день долги перед работниками погашены. Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Фото: r03.fssp.gov.ru
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приставы зарплата долги

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