Восточную медицину обсудят на первом Международном буддийском форуме

Текущее состояние и перспективы развития восточной медицины и буддийского образования рассмотрят участники первого Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности». Он состоится 17–19 августа в Улан-Удэ. Организаторы — Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.«Восточная медицина на протяжении тысячелетий показывает свою эффективность, успешно интегрируясь в современную медицину. Особенно это актуально для нашей республики, где методы традиционного врачевания включены в услуги государственной медицины. Особенность нашей байкальской территории - это и лекарственные растения с высокой концентрацией активных веществ. Мы уже успешно используем это преимущество для производства новых БАДов и лекарственных сборов. Уверен, что опыт нашего Центра восточной медицины интересен для других стран, а нам, в свою очередь, нужны оценка и перспективные разработки науки», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.В ходе сессии «Буддизм и традиционная медицина: традиции и современность» эксперты и специалисты обсудят перспективы развития традиционной восточной (тибето-монгольской и китайской) медицины, проблемы интегративной медицины на основе сочетания буддийских традиций и достижений медицинской науки, разработки в области инновационных методов диагностики и мониторинга эффективности и безопасности лечения.Участниками сессии станут заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Баир Жамсуев, заместитель председателя правительства Бурятии, министр здравоохранения Евгения Лудупова, президент Пекинской торговой компании THJX Чэнь Юаньюй, лама Шерпа Нгаванг Дордже Кхенпо Нгаванг Намгьял Ринпоче и директор Института традиционной монгольской медицины Чимитрагчаа Чимэдцэрэн.В рамках сессии «Состояние и перспективы буддийского образования в России и в мире» российские и зарубежные специалисты в области мировоззрения буддизма обсудят зарубежный опыт преподавания, методические и источниковедческие аспекты. Основной целью обсуждений является выработка перспективных решений относительно дальнейшего развития буддийского образования, соответствующего современным стандартам университетской системы.Участие в дискуссии примут ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов, секретарь Ламы Оле Нидала, член Наблюдательного совета Международного буддийского фонда «Алмазный путь» Йевос Петер, заместитель председателя Лаосского фронта национального развития Сенаматмонтри Чантхавонг, а также монах храма Юнхэгун Бай Тао.Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Свое участие в первом Международном буддийском форуме подтвердили представители 13 государств, в том числе Непала, Индии, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Китая, Шри-Ланки, Лаоса, Таиланда, Бутана и Камбоджи. Три страны — Индия, Шри-Ланка и Таиланд — будут представлены на уровне послов.Фото: egov-buryatia.ru