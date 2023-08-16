В Улан-Удэ застройщика заставили убрать за собой мусор

В Улан-Удэ прокуратура Октябрьского района проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды.

Установлено, что при строительстве жилого комплекса в 148А квартале застройщик не убрал мусор на земельном участке, прилегающем к строительной площадке.

Прокурор района внес представление гендиректору строительной организации. Вскоре после этого компания провела уборку территории. Вдобавок, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.









Фото: Прокуратура Бурятия