В Бурятии назвали цену шального снежка, за который избили мальчишку

Житель Улан-Удэ под контролем судебных приставов выплатил компенсацию морального вреда семье подростка, которому он нанес побои, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.Инцидент произошел зимой. Дети, играя недалеко от проезжей части, попали снежком в лобовое окно проезжающего мимо автомобиля. Случайность стала причиной агрессии у водителя. Мужчина загнал детей в тупик, выскочил из машины и схватил одного из ребят. Кричал на ребенка, пытаясь выяснить, кто кинул снежок, а получив в ответ извинения, несколько раз его ударил. За мальчика вступились мужчина и женщина, проживающие в переулке. Только после того, как женщина начала кричать, что вызовет полицию, агрессивный водитель сел в машину и уехал.По решению суда, куда с исковым заявлением обратилась мать потерпевшего, ответчик должен был выплатить компенсацию морального вреда в размере 45 тыс рублей. Для принудительного исполнения требований суда исполнительный лист был направлен в Службу судебных приставов.Под контролем сотрудника органа принудительного исполнения компенсация морального вреда взыскана в полном объеме. Денежные средства перечислены пострадавшей. Помимо этого, с должника будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, поскольку 5-дневный срок, который ему предоставлялся для добровольного исполнения решения суда, он проигнорировал.Фото: unsplash.com