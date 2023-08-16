Общество 16.08.2023 в 09:56

В Бурятии назвали цену шального снежка, за который избили мальчишку

В Улан-Удэ приставы взыскали компенсацию морального вреда за избиение подростка, игравшего в снежки
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии назвали цену шального снежка, за который избили мальчишку
Житель Улан-Удэ под контролем судебных приставов выплатил компенсацию морального вреда семье подростка, которому он нанес побои, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Инцидент произошел зимой. Дети, играя недалеко от проезжей части,  попали снежком в лобовое окно проезжающего мимо автомобиля.   Случайность стала причиной агрессии у водителя. Мужчина загнал детей в тупик, выскочил из машины и схватил одного из ребят. Кричал на ребенка, пытаясь выяснить, кто кинул снежок, а получив в ответ извинения, несколько раз его ударил. За мальчика вступились мужчина и женщина, проживающие в переулке. Только после того, как женщина начала кричать, что вызовет полицию, агрессивный водитель сел в машину и уехал.

По решению суда, куда с исковым заявлением обратилась мать потерпевшего, ответчик должен был выплатить компенсацию морального вреда в размере 45 тыс рублей. Для принудительного исполнения требований суда исполнительный лист был направлен в Службу судебных приставов.

Под контролем сотрудника органа принудительного исполнения компенсация морального вреда взыскана в полном объеме. Денежные средства перечислены пострадавшей. Помимо этого, с должника будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, поскольку 5-дневный срок, который ему предоставлялся для добровольного исполнения решения суда, он проигнорировал.

Фото: unsplash.com
Теги
юстиция приставы моральный вред

Все новости

В Бурятии назвали цену шального снежка, за который избили мальчишку
16.08.2023 в 09:56
В Улан-Удэ застройщика заставили убрать за собой мусор
16.08.2023 в 09:45
В Бурятии автомобилистка погибла после столкновения с электроопорой
16.08.2023 в 09:38
В Бурятии скупают доллары
16.08.2023 в 09:25
Взыскание долгов
16.08.2023 в 09:00
В Бурятии утонули два ребенка
16.08.2023 в 07:58
Баир Жамбалов попытался досрочно выйти на свободу
16.08.2023 в 06:00
В Бурятии нашлись заблудившиеся грибники
15.08.2023 в 17:33
Восточную медицину обсудят на первом Международном буддийском форуме
15.08.2023 в 17:26
В Бурятии нашлась организация, которая не платила зарплату полгода
15.08.2023 в 16:39
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
В Улан-Удэ застройщика заставили убрать за собой мусор
Отходы остались на территории после строительства
16.08.2023 в 09:45
Взыскание долгов
Что не подлежит изъятию?
16.08.2023 в 09:00
Восточную медицину обсудят на первом Международном буддийском форуме
Специалисты коснутся проблем интегративной медицины на основе сочетания буддийских традиций и достижений медицинской науки
15.08.2023 в 17:26
В Бурятии нашлась организация, которая не платила зарплату полгода
Тринадцать сотрудников компании получили более 700 тыс рублей только благодаря судебным приставам
15.08.2023 в 16:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru