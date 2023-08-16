Общество 16.08.2023 в 10:30

В Бурятии не хватает врачей, фармацевтов и токарей

Также в дефиците повара, слесари и уборщики
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии не хватает врачей, фармацевтов и токарей
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала соотношение активных резюме и вакансий на 31 июля 2023 года и составила рейтинг самых дефицитных специалистов в Бурятии.

Как сообщили в компании, рейтинг возглавили врачи – на одну вакансию приходится 0,7 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей. Одно резюме на вакансию приходится на фармацевтов-провизоров и токарей/фрезеровщиков/шлифовщиков.

В топ-15 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли повара/пекари/кондитеры (1,1), автомеханики, слесари и машинисты (по 1,2 резюме на вакансию), прорабы (1,3), электромонтажники (1,5), уборщики (1,6), специалисты контактных центров (1,7), монтажники (1,8), геодезисты и торговые представители (по 2), водители (2,1 резюме на вакансию).

Если говорить о профессиональных сферах, то 2 и менее резюме на вакансию в Бурятии приходится в области автомобильного бизнеса (1,1), сельского хозяйства (1,4), добычи сырья и рабочего персонала (по 1,5). Помимо этого, сложная ситуация наблюдается сейчас в сфере строительства/недвижимости и медицины/фармацевтики (по 1,6 резюме на вакансию), а также в производстве (1,7) и в области транспорта, логистики и перевозок (2).


«Мысль, которая часто приходит бизнесу: «Возможно, это в нашем регионе с людьми всё сложно, давайте посмотрим регионы, где безработица высока и где есть люди!». К сожалению, такого клондайка в России нет нигде. Чем меньше регион, тем меньше ёмкость рынка труда, а значит — сложнее и дороже подбор. Кадровый голод — проблема масштабов не одной конкретной компании, а страны в целом. Возникает, своего рода, цепная реакция. Первое — удлиняются сроки подбора, а следовательно — растёт стоимость. Второе — бизнес не получает выручку из-за простоя рабочего места, под удар попадает реализация стратегии компании по операционным и финансовым показателям. Всё это связано не с тем, что «наш HR медленно работает», а с невозможностью обеспечить спрос на персонал, который есть на рынке. Однако, даже в этой ситуации можно найти выход и помогать компании расти и развиваться. В нынешних реалиях стратегия бизнеса должна корректироваться, как минимум, каждый год, а то и чаще. И эту работу должен проделать HR вместе с бизнесом, ориентируясь на текущие тренды при работе с человеческим капиталом», - отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Уровень дефицита кадров определяется экспертами hh.ru через соотношение количества резюме к количеству вакансий. При этом комфортной для рынка труда нормой считается баланс от 4-5 до 8 резюме на одну вакансию (в зависимости от профсферы), что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов - у работодателей. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров. И чем ниже значение индекса, тем серьезнее кадровый голод.

Фото: russianstock.ru
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