В Бурятии общественники предложили отдать на нужды районов «сиротские гетто»

Активисты Общероссийского Народного фронта предложили властям отдать пустующие дома, построенные несколько лет назад для детей-сирот, под нужды районов.

Речь идет о зданиях, возведенных в 2013-2017 годы. Их построили отдельными кварталами в районах республики: в Иволгинском, Баргузинском, Тункинском, Кяхтинском, Тарбагатайском и т.д. Всего в Бурятии порядка 555 таких домов, включенных в спецжилфонд. Все они были признаны непригодными к проживанию, а практика отселения сирот коммунами - ошибочной. Из 317 судебных решений о предоставлении иного жилья, исполнено 125.







Как обратили внимание в ОНФ, сиротские дома так и остались стоять без дела. Пустующие и разграбленные кварталы и микрорайоны за последние годы превратились в «заброшки». При этом, нельзя забывать, что в то время на их строительство потратили сотни миллионов бюджетных средств.

«Грубейшие нарушения и ошибки обернулись мучениями для сирот, судебными исками, уголовными делами и впустую потраченными деньгами… Сейчас у большей части домов нет заборов, окон, внутри полная разруха, а дворы поросли бурьяном. Такие места становятся местом притяжения асоциальных личностей, мародеров и детей. Считаем необходимым передать объекты в муниципалитеты для нужд района под маневренный жилой фонд, или передачу жителям на льготных условиях»,

- высказались в ОНФ.



Как отмечают фронтовики, прокуратура республики и глава региона на совещании с общественниками обсудили план на 2023-2025 годы. Во время обсуждения как раз и подняли вопрос о дальнейшей судьбе всех бракованных домов. Решение - передача их в муниципальную собственность для различных нужд районов.

