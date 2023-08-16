Пираты бывают разные

Недавно пиратами стали называть тех, кто скачивает бесплатные фильмы и компьютерные игры, вместо того чтобы платить за них. И вот звание пиратов снова вернулось к мореходам. Правда сегодня они сильно отличаются от своих средневековых коллег.

Нынешние пираты никого не грабят. Они без лицензии катают по Байкалу туристов. Оных обнаружили сотрудники транспортной полиции, которые провели рейды на иркутском и бурятском берегах священного озера. Всего под штрафы попали шесть судовладельцев, пойманных с поличным.

«Со стороны Бурятии транспортные полицейские совместно с сотрудниками Бурятской транспортной прокуратуры установили двух нарушителей. Ими оказались жители Баргузинского района 43 и 44 лет. Один из них перевозил на маломерном судне шестерых пассажиров за вознаграждение в размере 2 800 рублей, не имея на это лицензии. Второй судовладелец перевозил шестерых пассажиров за плату в размере 6 000 рублей, также не имея лицензии».

Конечно, романтики в нынешнем пиратстве мало. То, что они катают отдыхающих без лицензии и не соблюдают правила безопасности, слабо тянет на звание «лихой». Даже на «отважный» то с трудом. Единственное, что осталось от прежних пиратов, это любовь к деньгам. Впрочем, этого добра у всех хватает.