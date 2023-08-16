Общество 16.08.2023 в 12:14

Тетушка из Бурятии отправила в Хабаровский край марихуану в музыкальной колонке

Племянник вообще-то просил кедровых орешков, но тетя решила, что для зоны это мало
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Тетушка из Бурятии отправила в Хабаровский край марихуану в музыкальной колонке
В Бурятии в отдел полиции Бичурского района поступили материалы проверки из ОМВД по Ванинскому району Хабаровского края по факту обнаружения в посылке, поступившей в местное почтовое отделение, наркотических средств в крупном размере. В ходе предварительной проверки установлена причастность к этому 39-летней жительницы Бичурского района, сообщили в республиканском МВД.

По словам подозреваемой, наркотическое средство она собрала в начале июня вблизи одного из сел района и за огородами своего дома. Из собранной конопли изготовила наркотик для личного потребления. Также женщина рассказала, что в местах лишения свободы Хабаровского края отбывает наказание ее племянник, который попросил отправить ему кедровый орех. Вместе с орехом сельчанка выслала ему наркотическое средство, предварительно спрятав его в музыкальную колонку.

В ходе обыска оперативниками уголовного розыска во дворе дома женщины обнаружено и изъято наркотическое вещество массой около 750 граммов. Результат освидетельствования на употребление наркотического средства оказался положительным. С гражданкой проведена профилактическая беседа. Она ранее не судима, не работает.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД по Буурятии
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преступность наркотики изъятие

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