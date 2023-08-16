Спортивный ребенок - здоровый ребенок

Физическая активность (ФА) – один из самых важных компонентов здорового образа жизни. Это мощное средство улучшения физического, психического здоровья, поддержания работоспособности и укрепления защитных сил организма, а также лучший способ снятия излишнего нервного возбуждения, стресса. ФА способствует выработке у человека веры в себя, в свои силы и возможности.Физическая активность заложена в человека природой и является биологической потребностью необходимой для развития ребенка так же, как правильное питание и сон. С самого рождения ребенка развитие всех физиологических процессов в организме связано с движением.Зачем и как часто необходимо посещать спортивные секции, а также как выбрать подходящую именно вашему ребенку, расскажем в этой статье.• сохранять сердце и легкие крепкими и здоровыми;• развивать гибкость;• формировать скелет;• поддерживать здоровый вес тела;• проводить профилактику и снижать риск заболеваний и проблем со здоровьем;• улучшать настроение и самооценку;• лучше учиться в школе;• любить свое тело.Помимо этого, очень важный бонус, приобретаемый при регулярных занятиях физической культурой и спортом, — повышение дисциплины, приучение к определенному режиму дня, улучшение сна. Также это отвлекает ребенка от беспрерывного сидения в социальных сетях и получения огромного потока ненужной информации.Когда ребенок увидит, что родители активно занимаются спортом, сам начнет проявлять к этому интерес. Ни в коем случае не нужно ругать ребенка, прибегать к наказаниям, если он не хочет ходить на тренировки.Также можно погружать детей в коллектив, где люди уже давно занимаются спортом. Для этого отлично подойдут различные секции. Малыши очень любят подражать старшим и своим ровесникам, важно лишь направить такую особенность в нужное русло.Начать стоит с общей физической подготовки, а выбор специализации ребенок позже сделает сам. Как правило, когда он посещает какую-либо секцию, тренер замечает его особенности и сообщает о них.Любые занятия общей физической подготовкой, куда входят азы гимнастики, легкой атлетики, можно начинать даже в три-четыре года, единоборства — гораздо позже. Посещать секцию бокса, например, рекомендуется не ранее чем с 12-13 лет.Любые острые заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, недостаточность кровообращения, системы дыхания. Но к большинству детей можно найти подход и выстроить занятия спортом так, чтобы они приносили им пользу. Необходимо давать организму ту нагрузку, которую он может выдержать: допустим, заниматься лечебной физкультурой в терапевтических целях. В этом вопросе должен быть индивидуальный подход.Прививайте здоровые привычки своим детям с раннего возраста и будьте здоровы!Фото: PressFoto.ru