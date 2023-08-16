Общество 16.08.2023 в 12:53

Спортивный ребенок - здоровый ребенок

Физическая активность – один из самых важных компонентов здорового образа жизни
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Спортивный ребенок - здоровый ребенок
Физическая активность (ФА) – один из самых важных компонентов здорового образа жизни. Это мощное средство улучшения физического, психического здоровья, поддержания работоспособности и укрепления защитных сил организма, а также лучший способ снятия излишнего нервного возбуждения, стресса. ФА способствует выработке у человека веры в себя, в свои силы и возможности.

Физическая активность заложена в человека природой и является биологической потребностью необходимой для развития ребенка так же, как правильное питание и сон. С самого рождения ребенка развитие всех физиологических процессов в организме связано с движением.

Зачем и как часто необходимо посещать спортивные секции, а также как выбрать подходящую именно вашему ребенку, расскажем в этой статье.

Физические упражнения помогают детям

•    сохранять сердце и легкие крепкими и здоровыми;
•    развивать гибкость;
•    формировать скелет;
•    поддерживать здоровый вес тела;
•    проводить профилактику и снижать риск заболеваний и проблем со здоровьем;
•    улучшать настроение и самооценку;
•    лучше учиться в школе;
•    любить свое тело.

Помимо этого, очень важный бонус, приобретаемый при регулярных занятиях физической культурой и спортом, — повышение дисциплины, приучение к определенному режиму дня, улучшение сна. Также это отвлекает ребенка от беспрерывного сидения в социальных сетях и получения огромного потока ненужной информации.

Лучшая мотивация - личный пример!

Когда ребенок увидит, что родители активно занимаются спортом, сам начнет проявлять к этому интерес. Ни в коем случае не нужно ругать ребенка, прибегать к наказаниям, если он не хочет ходить на тренировки.

Также можно погружать детей в коллектив, где люди уже давно занимаются спортом. Для этого отлично подойдут различные секции. Малыши очень любят подражать старшим и своим ровесникам, важно лишь направить такую особенность в нужное русло.

Как выбрать вид спорта для ребенка?

Начать стоит с общей физической подготовки, а выбор специализации ребенок позже сделает сам. Как правило, когда он посещает какую-либо секцию, тренер замечает его особенности и сообщает о них.

В каком возрасте ребенка можно «приучать» к спорту, и с каких видов активности стоит начинать?

Любые занятия общей физической подготовкой, куда входят азы гимнастики, легкой атлетики, можно начинать даже в три-четыре года, единоборства — гораздо позже. Посещать секцию бокса, например, рекомендуется не ранее чем с 12-13 лет.

Какие существуют противопоказания к занятиям спортом?

Любые острые заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, недостаточность кровообращения, системы дыхания. Но к большинству детей можно найти подход и выстроить занятия спортом так, чтобы они приносили им пользу. Необходимо давать организму ту нагрузку, которую он может выдержать: допустим, заниматься лечебной физкультурой в терапевтических целях. В этом вопросе должен быть индивидуальный подход.

Прививайте здоровые привычки своим детям с раннего возраста и будьте здоровы!

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия им В.Р. Бояновой

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Фото: PressFoto.ru
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