Общество 16.08.2023 в 13:05

Таиланд интересуют туробмены с Бурятией и закупки в республике бумаги

Посол Королевства Таиланд отметил возможные сферы сотрудничества с Бурятией
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Таиланд интересуют туробмены с Бурятией и закупки в республике бумаги
Посол Королевства Таиланд в России господин Сасиват Вонгсинсават, прибывший в Улан-Удэ на первый  Международный буддийский форум поблагодарил членов правительства Бурятии за радушный прием и отметил возможные сферы сотрудничества, сообщили в пресс-слжбе правительства республики.

«Я первый посол Таиланда, который приехал в Бурятию, и мы находим много общего между республикой и Таиландом. Как буддизм развит в Бурятии и в Таиланде, также у нас и у вас развито гостеприимство. Я бы хотел использовать любые возможности для сотрудничества. На сегодня я вижу три основных потенциала. Первый из них - двухстороннее сотрудничество в туризме. Второй - мероприятия в культурной сфере, с учетом того, что 2024 год станет годом культурного обмена и туризма. Третий – бизнес-сфера, в частности в отрасли производства бумаги. Сейчас Таиланд закупает бумагу из очень далеких стран. Если цена, количество и качество будут соответствовать, то мы готовы к сотрудничеству. Благодаря эффективному взаимодействию, наши народы станут ближе друг к другу», - отметил господин Сасиват Вонгсинсават.

Также посол поздравил Бурятию со столетием и выразил желание принять участие в мероприятиях, приуроченных к знаменательной дате – в частности, в большом концерте, который пройдет в Москве в 2024 году. Кроме деловых встреч в правительстве, Бурятии посол побывал на торжественном открытии выставки «Страна изумрудного Будды», которая проходит в Художественном музее имени Сампилова.

На выставке представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, созданные лучшими художниками России в ходе десяти творческих экспедиций в Королевство Таиланд. Это единственная в мире коллекция художественных произведений о Таиланде. Также здесь собраны изображения традиционных танцев, религиозных обрядов, буддийских храмов, монахов, а также образы современного Таиланда. Кроме того, на выставке представлены и буддийские танка (иконы) Николая Дудко.  Посол

Делегацию Таиланда приветствовал первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин.

«Приветствую вас от имени главы и правительства Республики Бурятия. Для нас очень важен ваш визит, как знак дружеских отношений между Российской Федерацией и Королевством Таиланд. Мы, как регион страны, планируем развивать с вами отношения по целому ряду направлений – это научно-технические и торгово-экономические отношения, гуманитарное сотрудничество и культурные связи. Жители России знают о королевстве, многие из них бывали у вас, а те, кто не бывал, хотят посетить вашу страну. Очень важно, что ваш визит проходит в дни проведения первого  Международного буддийского форума. Также очень значимо в рамках 125-летия установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Таиланд, что вы участвуете в открытии выставки «В стране изумрудного Будды», - отметил первый зампред.

Фото: egov-buryatia.ru


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