В Бурятии прошла тренировка по управлению ракетными ударами комплекса «Искандер»

Тренировка по управлению ракетными ударами прошла в Бурятии с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» ракетного соединения Восточного военного округа, сообщили в пресс-службе ВВО.В ходе тренировки военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию пусковых установок, командно-штабных и транспортно-заряжающих машин, а также организовали их маскировку, охрану боевой техники.Задачи по условному уничтожению заданных целей были успешно выполнены электронным пуском ракет. Электронный пуск – это выполнение личным составом мер по приему координат цели, предстартовой подготовки комплекса, а также отработке действий расчетов при применении комплекса без практического пуска ракеты.В тренировке были задействованы самоходные пусковые установки, транспортно-заряжающие машины ОТРК «Искандер», командно-штабные машины.Фото: function.mil.ru