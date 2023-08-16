В Бурятии с бывшего директора авиакомпании взыскали 10 млн рублей

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск Бурятского транспортного прокурора о взыскании с бывшего гендиректора авиакомпании «ПАНХ» более 10 млн рублей. Ранее он был признан виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).«Установлено, что в 2016-2019 годах гендиректор ООО «Авиационная компания «ПАНХ» в личных интересах не исполнил обязанности по перечислению в бюджет налогов на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных с зарплаты работников компании в сумме более 6 млн рублей. Также он скрыл денежные средства авиакомпании в размере около 4 млн. рублей от уплаты недоимки по налогу на добавленную стоимость», - рассказали подробности дела в транспортной прокуратуре.На данный момент вся сумма долга в размере 10,1 млн рублей взыскана с бывшего гендиректора и перечислена в доход государства.Фото: russianstock.ru