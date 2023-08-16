Общество 16.08.2023 в 15:35

В Бурятии с бывшего директора авиакомпании взыскали 10 млн рублей

Руководитель фирмы всячески избегал уплаты налогов
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии с бывшего директора авиакомпании взыскали 10 млн рублей
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск Бурятского транспортного прокурора о взыскании с бывшего гендиректора авиакомпании «ПАНХ» более 10 млн рублей. Ранее он был признан виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

«Установлено, что в 2016-2019 годах гендиректор ООО «Авиационная компания «ПАНХ» в личных интересах не исполнил обязанности по перечислению в бюджет налогов на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных с зарплаты работников компании в сумме более 6 млн рублей. Также он скрыл денежные средства авиакомпании в размере около 4 млн. рублей от уплаты недоимки по налогу на добавленную стоимость», - рассказали подробности дела в транспортной прокуратуре.

На данный момент вся сумма долга в размере 10,1 млн рублей взыскана с бывшего гендиректора и перечислена в доход государства.

Фото: russianstock.ru

Теги
уклонение от налогов

Все новости

В Бурятию прибыли ученые ВИЛАР
16.08.2023 в 16:03
В Улан-Удэ родителей просят не оставлять детей одних у водоемов
16.08.2023 в 15:54
В Бурятии с бывшего директора авиакомпании взыскали 10 млн рублей
16.08.2023 в 15:35
В Бурятии 15-летний мотоциклист попал в ДТП
16.08.2023 в 15:16
В Улан-Удэ завершают работы на перекрестке улиц Трубачеева и Сахьяновой
16.08.2023 в 15:03
В Бурятии прошла тренировка по управлению ракетными ударами комплекса «Искандер»
16.08.2023 в 15:01
В Иркутской области задержали жителя, подозреваемого в работе на разведку Украины
16.08.2023 в 15:00
Микрорайон в Улан-Удэ остался без света из-за короткого замыкания
16.08.2023 в 14:30
34-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО
16.08.2023 в 13:39
Таиланд интересуют туробмены с Бурятией и закупки в республике бумаги
16.08.2023 в 13:05
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
В Бурятию прибыли ученые ВИЛАР
Они помогут БГСХА внедрять  агротехнологии возделывания лекарственных растений
16.08.2023 в 16:03
В Улан-Удэ завершают работы на перекрестке улиц Трубачеева и Сахьяновой
Открыть движение обещают к 1 сентября
16.08.2023 в 15:03
В Бурятии прошла тренировка по управлению ракетными ударами комплекса «Искандер»
Задачи по условному уничтожению заданных целей успешно выполнены электронным пуском ракет
16.08.2023 в 15:01
Таиланд интересуют туробмены с Бурятией и закупки в республике бумаги
Посол Королевства Таиланд отметил возможные сферы сотрудничества с Бурятией
16.08.2023 в 13:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru