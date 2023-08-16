В Бурятию прибыли ученые ВИЛАР

Делегация Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и эфиромасличных растений начинает сегодня работу в Бурятии. Ученые и специалисты ВИЛАР пробудут в республике до 19 августа. Цель поездки - помочь развитию лекарственного растениеводства в Бурятии, которое вошло в стратегический проект «Приоритет 2030. Дальний Восток», сообщили в пресс-службе Бурятской государственной сельхозакадемии.Партнерство ВИЛАР и Бурятии началось в 2017 году в рамках проектов по созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории. Тогда впервые на базе нескольких фермерских хозяйств были запушены пилотные площадки, отработаны технологии выращивания более 30 лекарственных растений западной и восточной медицины. Посадочный материал для этого был предоставлен ВИЛАР, а директор Ботанического сада ВИЛАР Андрей Цицилин неоднократно посещал Бурятию, проводил семинары и консультации.В рамках нового этапа развития лекарственного растениеводства БГСХА вошел в программу «Приоритет 2030. Дальний Восток», получив более 300 млн рублей на разработку технологий возделывания лекарственных трав в рамках проекта «БайкалБиоФарм. Лекарственное растениеводство». Это направление работы БГСХА создает будущее для сельских территорий республики, позволяет осуществить вклад в развитие биофармкластера региона.Цель нынешнего приезда делегации ВИЛАР - реализация научного партнерства с БГСХА. А именно выстраивание взаимодействия по совместному проекту «Разработка технологии возделывания лекарственных растений Байкальского региона». В частности, агротехнологий возделывания, технологий получения, переработки и хранения суховоздушного сырья, создание семенного фонда, развитие ресурсной базы. Кроме того, внедрение сетевой образовательной магистерской программы «Лекарственное растениеводство», стажировки сотрудников БГСХА на базе ВИЛАР. А также - консультации по организации аптекарского огорода и коллекционного участка.Делегация посетит опытные поля лекарственных растений БГСХА. В академии состоится семинар-совещание.Фото: bgsha.ru