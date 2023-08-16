В Бурятию прибыли 200 тонн арбузов из Казахстана

В первой половине августа специалисты Россельхознадзора проконтролировали ввоз подкарантинной продукции из Казахстана – арбузов общим весом 203 тонны, сообщили в управлении ведомства по Иркутской области и Бурятии.По месту прибытия растительной продукции в Улан-Удэ должностными лицами надзорного ведомства проведены отборы проб и контроль товаросопроводительных документов. По результатам лабораторной экспертизы Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР» карантинных вредных организмов в импортируемой продукции не обнаружено.На бахчевые культуры оформлены акты карантинного контроля (надзора), дающие право на использование продукции для реализации через торговые сети.Всего с начала 2023 года проконтролировано при импортных поставках из Казахстана всего 375 тонн яблок и арбузов, оформлено 12 актов карантинного контроля (надзора).Фото: 38.fsvps.gov.ru