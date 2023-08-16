Общество 16.08.2023 в 16:43

В Бурятию прибыли 200 тонн арбузов из Казахстана

Их проконтролировали специалисты Россельхознадзора, все в норме
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Текст: Номер один
В Бурятию прибыли 200 тонн арбузов из Казахстана
В первой половине августа специалисты Россельхознадзора проконтролировали ввоз подкарантинной продукции из Казахстана – арбузов общим весом 203 тонны, сообщили в управлении ведомства по Иркутской области и Бурятии.

По месту прибытия растительной продукции в Улан-Удэ должностными лицами надзорного ведомства проведены отборы проб и контроль товаросопроводительных документов. По результатам лабораторной экспертизы Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР» карантинных вредных организмов в импортируемой продукции не обнаружено.

На бахчевые культуры оформлены акты карантинного контроля (надзора), дающие право на использование продукции для реализации через торговые сети.

Всего с начала 2023 года проконтролировано при импортных поставках из Казахстана всего 375 тонн яблок и арбузов, оформлено 12 актов карантинного контроля (надзора).

Фото: 38.fsvps.gov.ru
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агро бахчевые импорт контроль

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