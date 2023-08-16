В Улан-Удэ жалуются на фирмы, организующие туры по Бурятии

В соцсетях одна из жительниц столицы Бурятии опубликовала свое мнение об одном из местных организаторов экскурсионных автобусных туров по республике. Девушка возмутилась поведением гида-экскурсовода и тем, что организатор сократил время пребывания на некоторых точках посещения.

«Гид-экскурсовод проявила свой непрофессионализм в самом начале, когда начала высаживать людей из автобуса, которых «не было в её списке». Людей оказалось больше чем мест в автобусе, позже их разместили (спустя полчаса) в другом автобусе. Девушка-гид разговаривала с туристами на гоноре, говорила, что она ни за что не отвечает. Но это полбеды. Программа тура сдвинулась на два часа. Из-за этого время на месте локации было сокращено до трех часов вместо пяти, в другое место прибыли за 15 минут перед его закрытием. Но самое обидное то, что вышестоящее руководство на жалобу никак не отреагировали. Т.е. для них это видимо норма - испортить настроение людям, пообещав им «незабываемый отдых» а по факту вот такого вот гида. Работы над обратной связью нет вообще, директор видимо такой же хам, как и гид», - написала разгневанная улан-удэнка.

В комментариях к записи мнения разнятся: кто-то также оставляет гневные отзывы, кто-то остался доволен услугами фирмы.

«Тоже купила билеты, оплатила заранее как попросили. А туром не воспользовалась, т.к. ребёнок заболел, и я попросила перенести дату на следующие выходные. Мне отказали перенести тур и деньги не вернули. Пришлось обращаться в Роспотребнадзор», - написала одна из клиенток компании.

«Зимой ездили с этой турфирмой, тоже безобразное оказание услуги. Перед гостями города стыдно, что у нас такой уровень, к сожалению», - пишет еще одна горожанка.

Другим пользователям наоборот все понравилось.

«Это очень хороший туроператор. Прекрасно съездили в трёхдневный тур».

«Хороший туроператор, я ездила и родственники ездили, все отлично. Один раз не получилось поехать, деньги без проблем вернули»

«Очень часто пользуемся услугами этого туроператора. Всё нравится».

Напомним, «Номер один» подробно рассказывал о том, чем опасен и почему процветает нелегальный туризм в Бурятии. В нашем регионе довольно много тех, кто предпочитает не регистрировать свой бизнес, не получать нужные лицензии и пр.





Фото: "Номер один"