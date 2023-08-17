В Улан-Удэ трехмесячное отсутствие горячей воды стало ужасом для сантехников

Как известно, ежегодные отключения горячей воды в городах до двух недель практикуются уже давно. Они обусловлены нуждами профилактического и капитального ремонта систем теплоснабжения. Но в Улан-Удэ в этом году в связи с затеянной реконструкцией все нормы по отключению превышены – больше трех месяцев продолжаются мучения Советского района и частично Железнодорожного. В результате нарушения технологических процессов в многоквартирных домах происходят массовые засоры в канализационных колодцах, а сырые и холодные подвалы стали зарастать плесенью.Рабочий день у сантехников УК «Юго-Западная», обслуживающих крупный район сотых кварталов, начинается с устранения многочисленных засоров в многоквартирных домах.- С утра начинаем бегать по заявкам, и так весь день. Если раньше горячая вода, поступающая в канализацию, растворяла и вымывала накопившиеся отложения, прежде всего жир, то теперь трубы холодные и он затвердевает, перекрывая слив, - сетуют слесари-сантехники. — Мы с ног сбились, люди не выдерживают нагрузки.Регулярное использование горячей воды, по их словам, необходимо для поддержания циркуляции и предотвращения накопления отходов в системе канализации. Если этого не происходит, то «все встает колом».Добавим, что такого эксперимента над канализационной системой город не видел с момента их массовой прокладки, с 60-х годов прошлого века.Причем, несмотря на то, что летом этого года в Улан-Удэ многократно возрос спрос на водонагреватели и бойлеры, процент охвата ими многоквартирных домов оставляет желать лучшего. В новых домах этот процент выше, в старом жилом фонде, где проживает много пенсионеров и людей с невысокими доходами, он, соответственно, ниже. Большинство водонагревателей не могут нагреть большие объемы воды, достаточные для принятия ванн, кроме того, вода, нагретая с помощью электричества, заметно дороже, чем поступающая по трубам. Люди экономят.Еще одна проблема, свалившаяся на горожан — это сырость в подвалах, особенно в старом жилом многоквартирном секторе. Не случайно ведь трубы горячего и холодного отопления располагают вместе – образующийся от циркуляции холодной воды по трубам конденсат испаряется от тепла пролегающей рядом горячей воды. Осушали подвалы и горячие трубы отопления, которые сегодня также холодные. В результате с потолков в подвалах капает конденсат и они зарастают плесенью.- Плесень обычно процветает во влажных условиях, и если в подвале отсутствует нормальная циркуляция теплоносителя, то это приводит к повышенной влажности. Плесень опасна для здоровья людей. Она может вызывать различные респираторные проблемы и аллергические реакции. Люди, предрасположенные к астме, аллергии или другим респираторным заболевания, могут пострадать в среде, загрязненной плесенью. Кроме того, некоторые ее виды выделяют токсины и опасны для здоровья. Что касается плесени в подъездах, то она также представляет угрозу. Грибок, растущий на стенах и потолках подъезда, дает споры, которые разносятся по всему многоквартирному дому, и жильцы могут впоследствии получить проблемы с дыханием, - говорит улан-удэнский врач-терапевт Ирина Базарова.Добавим, что плесень также может повредить стены, потолки и межэтажные перекрытия, поскольку конденсат очень коварен.Между тем проблемы жителей города, страдающих от невозможности помыться обычным способом, сетования измученных засорами сантехников и опасения врачей меркнут в связи с мрачными перспективами предстоящего отопительного сезона. Ведь до начала запуска отопления в столице региона остается чуть больше двух недель, а темпы подготовки города к зиме вызывают вопросы у экспертов. Энергетики ссылаются на нехватку труб, а также плохую погоду, которая препятствует сварке трубных швов. Плохому танцору вечно что-то мешает...- В том, что горячую воду в городе включат с опозданием от первоначального графика, уже нет никаких сомнений, возникает вопрос, а успеют ли энергетики вообще завершить ремонтные работы в сентябре, до наступления холодов, чтобы в домах было запущено отопление, - говорит Владимир Афанасьев, известный улан-удэнский теплоэнергетик. – Глядя на медленные темпы монтажных работ на новых теплотрассах города, у меня закрадываются большие сомнения по этому поводу.По словам Владимира Афанасьева, стартом к началу отопительного сезона обычно выступает устойчивое понижение среднесуточных температур ниже плюс 8 градусов. Обычно это происходит в первой половине сентября. Если темпы ремонта коммуникаций сорвутся и холода наступят раньше, то энергетики не успеют дать тепло в город. Как это произошло в 2020 году на котельной Юго-Западная. Тогда, напомним, отопительный сезон в Улан-Удэ стартовал 15 сентября, однако сотые кварталы Октябрьского района подключили к горячей воде и отоплению лишь 3 октября.Как отметил эксперт, подключение микрорайона Стеклозавод к ТЭЦ-1 одновременно с ликвидацией местной котельной «усилит дефицит тепловой мощности в городе».- Еще Минэнерго РФ, оценивая данный проект реконструкции, высказало опасение, что присоединение новых потребителей тепла увеличит нехватку тепловой мощности на ТЭЦ-1, - отмечает эксперт.По его словам, когда на «старушку» ТЭЦ «посадят» целый микрорайон, это может уменьшить температуру отпуска теплоносителя на станции. И, хотя речь идет о долях процента градуса тепла, «тенденция эта тревожная». Мы и так много лет наблюдаем присоединение все новых и новых потребителей в Советском районе Улан-Удэ, тогда как новые тепловые мощности не вводятся. Соответственно, в холодные зимы температурные графики часто не выдерживаются и люди мерзнут в квартирах. В этих условиях нынешняя зима может преподнести сюрпризы для теплоэнергетики Улан-Удэ.Остается надеяться на теплую осень. Если глобальное потепление действительно сдвинет наступление холодов в Улан-Удэ на две-три недели, то это спасет энергетиков от народного гнева.Фото: «Номер один»