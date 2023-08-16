В Улан-Удэ подан иск к мэрии за «Ниагарские водопады»

После обращения активистов ОНФ Бурятии в прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ принято решение подать судебный иск, чтобы ускорить решение по строительству системы водоотведения у Богатырского моста в столице республики, сообщили в региональном исполкоме ОНФЖители микрорайона Сосновка, который находится рядом с мостом, не один год страдают от нескончаемых потоков дождевой и талой воды. Топит не только переход под мостом, но и дома жителей.Проблема обострилась после капитального ремонта дороги прошлого года по проспекту Строителей. Проект не предусмотрел ливнеотвод и дождевые и талые воды стекают с дороги. Страдают люди, наносится ущерб их домам и подмывается мост.«Мы занимаемся этим вопросом уже год, а строительство накопителя городом постоянно откладывается. Проблема дошла до точки кипения. Мы обратились в прокуратуру. Подготовлен иск в суд на Комитет по строительству Улан-Удэ с требованием организовать строительство системы водоотведения дождевых и талых вод, приема дренажных вод и поверхностного стока в районе моста», — сообщили в ОНФ Бурятии.Фото: ОНФ/скриншот