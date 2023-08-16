Общество 16.08.2023 в 18:29
«Киллер был в капюшоне, мы за ним гнались»
Очевидец рассказал о нападении киллера на бизнесмена в Новосибирске
Текст: Номер один
В центре Новосибирска ночью расстреляли бизнесмена. Киллер выпустил в предпринимателя не менее пяти пуль. Многие уже стравнивают это преступление с событиями 90-х. Так что же произошло ночью на улице Ипподромской, выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.
Место преступления — Ипподромская, 8, двор обычной высотки. На записях с камер видно, как туда подъезжает иномарка. Мужчина выходит, что-то достает с заднего сидения машины. И тут раздаются выстрелы. Раненый новосибирец падает на асфальт, рядом с авто, а киллер убегает. Все это происходит на глазах у другого мужчины, который стоял недалеко. Но он никак не вмешался и не попытался помочь.
- Выстрелов было несколько, пострадавший чудом выжил, - рассказал источник КП-Новосибирск.
Многие жители 25-этажки, где произошло нападение, спали и выстрелов не слышали. А вот сотрудник местной кофейни оказался очевидцем преступления:
- Этот бизнесмен был постоянным посетителем в нашей кофейне. Мы с товарищем услышали выстрелы, выбежали на улицу. Сначала попытались задержать киллера: на нем был капюшон, лица мы не разглядели. Мы за ним гнались, но он убежал, - рассказал КП-Новосибирск сотрудник кофейни. – Потом мы оказали помощь раненому: друг принес из кофейни кровоостанавливающие и обычные салфетки. Еще мы накрыли мужчину пледом, потому что он лежал на мокром асфальте и было очень холодно. Так и ждали врачей.
Как говорит очевидец, все это время мужчина был в сознании, хотя потерял много крови.
Сейчас поисками киллера занимаются следователи: всех, кто что-либо знает о нападении, просят обратиться в следственные управления по Новосибирской области по номеру телефона: 8 (383) 203 57 39 (круглосуточный номер дежурного по следственному управлению).
Бизнесмен был у своей машины, когда на него напал киллер. Фото: стоп-кадр.
Место преступления — Ипподромская, 8, двор обычной высотки. На записях с камер видно, как туда подъезжает иномарка. Мужчина выходит, что-то достает с заднего сидения машины. И тут раздаются выстрелы. Раненый новосибирец падает на асфальт, рядом с авто, а киллер убегает. Все это происходит на глазах у другого мужчины, который стоял недалеко. Но он никак не вмешался и не попытался помочь.
- Выстрелов было несколько, пострадавший чудом выжил, - рассказал источник КП-Новосибирск.
Многие жители 25-этажки, где произошло нападение, спали и выстрелов не слышали. А вот сотрудник местной кофейни оказался очевидцем преступления:
- Этот бизнесмен был постоянным посетителем в нашей кофейне. Мы с товарищем услышали выстрелы, выбежали на улицу. Сначала попытались задержать киллера: на нем был капюшон, лица мы не разглядели. Мы за ним гнались, но он убежал, - рассказал КП-Новосибирск сотрудник кофейни. – Потом мы оказали помощь раненому: друг принес из кофейни кровоостанавливающие и обычные салфетки. Еще мы накрыли мужчину пледом, потому что он лежал на мокром асфальте и было очень холодно. Так и ждали врачей.
Как говорит очевидец, все это время мужчина был в сознании, хотя потерял много крови.
Сейчас поисками киллера занимаются следователи: всех, кто что-либо знает о нападении, просят обратиться в следственные управления по Новосибирской области по номеру телефона: 8 (383) 203 57 39 (круглосуточный номер дежурного по следственному управлению).
Бизнесмен был у своей машины, когда на него напал киллер. Фото: стоп-кадр.