Общество 16.08.2023 в 18:45

«Лужковское» лето Улан-Удэ

В столице Бурятии снова откачивают лужи
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Текст: Номер один
«Лужковское» лето Улан-Удэ
Столицу Бурятии вновь накрыл дождь. Техника Комбината по благоустройству выехала на улицы, где образовались большие лужи, сообщили в администрации Улан-Удэ. Вакуумные машины сейчас направили на улицы Сенчихина, Юного Коммунара, Боевую. При необходимости будет подключена дополнительная техника.

Ливневые канализации не сразу справляются с обильными потоками воды, для их отвода требуется некоторое время. Начальники участков объезжают районы и передают информацию о лужах в диспетчерскую. Также специалисты принимают заявки от жителей и оперативно направляют технику для откачки луж.

В который раз за нынешнее лето происходит дождевой аврал не знаем, но со счету можно сбиться – это точно. Прямо лужковское какое-то лето нынче. Не по фамилии любимого градоначальника москвичей, а по числу луж. Впрочем, Юрий Михайлович в этой ситуации наверняка что-то бы придумал.

В конце концов, о несовершенстве городских ливневок известно давно. Вроде бы их даже обещали чистить и ревизовать на предмет изношенности и морального устаревания систем. Или вакуумки пора закупать впрок. Ведь места «вековых» луж тоже всем известны. Хорошо, что на песке стоим. Он водичку впитает.  

И всех жалко: и босиком бегущих по улицам горожан, и непрерывно работающих водителей вакуумных машин и даже чиновников мэрии, ведь не они виноваты в том, что «разверзлись хляби небесные».

Фразеологизм, к слову, из Библии, из Книги Бытия. Содержится в повествовании о том, как Бог в наказание за грехи и нежелание человечества покаяться послал на землю Всемирный потоп. Спасся лишь праведный Ной и его семья. Короче, не приведи Господи! Ведь Ноя нынче и не сыскать..

Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам Комбината: 379-646; 380-838.

Фото: ulan-ude-info.ru
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ЖКХ дождь откачка

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