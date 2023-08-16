«Лужковское» лето Улан-Удэ

Столицу Бурятии вновь накрыл дождь. Техника Комбината по благоустройству выехала на улицы, где образовались большие лужи, сообщили в администрации Улан-Удэ. Вакуумные машины сейчас направили на улицы Сенчихина, Юного Коммунара, Боевую. При необходимости будет подключена дополнительная техника.Ливневые канализации не сразу справляются с обильными потоками воды, для их отвода требуется некоторое время. Начальники участков объезжают районы и передают информацию о лужах в диспетчерскую. Также специалисты принимают заявки от жителей и оперативно направляют технику для откачки луж.В который раз за нынешнее лето происходит дождевой аврал не знаем, но со счету можно сбиться – это точно. Прямо лужковское какое-то лето нынче. Не по фамилии любимого градоначальника москвичей, а по числу луж. Впрочем, Юрий Михайлович в этой ситуации наверняка что-то бы придумал.В конце концов, о несовершенстве городских ливневок известно давно. Вроде бы их даже обещали чистить и ревизовать на предмет изношенности и морального устаревания систем. Или вакуумки пора закупать впрок. Ведь места «вековых» луж тоже всем известны. Хорошо, что на песке стоим. Он водичку впитает.И всех жалко: и босиком бегущих по улицам горожан, и непрерывно работающих водителей вакуумных машин и даже чиновников мэрии, ведь не они виноваты в том, что «разверзлись хляби небесные».Фразеологизм, к слову, из Библии, из Книги Бытия. Содержится в повествовании о том, как Бог в наказание за грехи и нежелание человечества покаяться послал на землю Всемирный потоп. Спасся лишь праведный Ной и его семья. Короче, не приведи Господи! Ведь Ноя нынче и не сыскать..Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам Комбината: 379-646; 380-838.Фото: ulan-ude-info.ru