Общество 17.08.2023 в 09:43
В Бурятии открылся первый Международный буддийский форум
Его участники обсудят положение буддизма в современном обществе и информационном пространстве
Текст: Номер один
Первый Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности начал сегодня работу в Бурятии. Для участия в нем в Улан-Удэ приехали 13 делегаций из разных стран, сообщили в правительстве республики.
В рамках деловой программы первого дня участники форума проведут дискуссии, посвященные различным аспектам сохранения и развития буддизма в мире: обсудят буддийское образование; положение буддизма в современном обществе и информационном пространстве; международное сотрудничество государств, где распространено это учение, а также восточную медицину и сохранение культурно-исторического наследия. Ключевое событие Международного буддийского форума — пленарная сессия — будет посвящена традиционному буддизму и вызовам современности.
Во второй день форума участники отправятся в крупнейший монастырский комплекс Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ», где пройдет конференция «Феномен Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова». В рамках поездки гости дацана совершат поклонение нетленному телу XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову, после чего обсудят его послания в рамках секций и пленарного заседания. Итогом конференции станет принятие резолюции, особое внимание в которой будет уделено буддийскому образованию.
Целью первого Международного буддийского форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.
Форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры, центром российского буддизма и играет важную объединяющую религиозно-культурную роль в распространении буддийской религии, в укреплении международного взаимодействия буддистов и установлении связей с другими странами посредством культурного обмена.
Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач направил приветственный адрес участникам форума, отметив значимость буддизма в укреплении международных отношений, которая «в современном культурном ландшафте глобального мира продолжает расти».
«Российская Федерация уделяет большое внимание гармонизации межнационального и межконфессионального диалогов. Это основа укрепления политики добрососедства, формирующийся на протяжении многих веков. Буддизм давно переступил государственные границы, став религией многих народов с совершенно разными культурными традициями. Буддийский мир простёрся от Шри-Ланки до Бурятии, от Калмыкии до Японии. Буддизм насыщен самобытными обычаями и традициями, в связи с этим, очень важно уделять особое внимание воспитанию будущего поколения в духе уважения к своей культуре, ценностям и традициям», - отметил Дмитрий Вольвач.
Он выразил уверенность в том, что работа на площадках форума послужит началом и для новых экономических связей.
«Хотел бы отметить, что страны с преимущественно буддийским населением – давние партнёры Российской Федерации. Со многими в настоящее время ведётся двусторонний диалог на международных и национальных площадках. Особое место уделяется межрегиональному сотрудничеству, ведь рост экономики начинается с регионов. А где они здесь реализуются проекты, приходят инвестиции, новые технологии, создаются рабочие места. Всё это стимулирует сотрудничество с иностранными государствами, а также имеет важное значение для социально-экономического развития регионов и муниципалитетов. Уверен, что проведение форма окажет позитивное влияние на динамику развития и совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога», - говорится в приветствии минэкономразвития РФ.
Дмитрий Вольвач выразил благодарность руководству Бурятия за реализацию успешных мероприятий в этом направлении: «Республика играет важную роль в распространении буддийской религии, в укреплении международного взаимодействия буддистов и установлении связей с другими странами посредством культурного обмена. Особую благодарность хотел бы выразить главе Бурятии Алексею Цыденову за проведение комплексной эффективной политики по развитию приграничного и межрегионального сотрудничества».
Ранее приветствие в адрес участников Международного буддийского форума отправил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Фото: egov-buryatia.ru
В рамках деловой программы первого дня участники форума проведут дискуссии, посвященные различным аспектам сохранения и развития буддизма в мире: обсудят буддийское образование; положение буддизма в современном обществе и информационном пространстве; международное сотрудничество государств, где распространено это учение, а также восточную медицину и сохранение культурно-исторического наследия. Ключевое событие Международного буддийского форума — пленарная сессия — будет посвящена традиционному буддизму и вызовам современности.
Во второй день форума участники отправятся в крупнейший монастырский комплекс Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ», где пройдет конференция «Феномен Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова». В рамках поездки гости дацана совершат поклонение нетленному телу XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову, после чего обсудят его послания в рамках секций и пленарного заседания. Итогом конференции станет принятие резолюции, особое внимание в которой будет уделено буддийскому образованию.
Целью первого Международного буддийского форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.
Форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры, центром российского буддизма и играет важную объединяющую религиозно-культурную роль в распространении буддийской религии, в укреплении международного взаимодействия буддистов и установлении связей с другими странами посредством культурного обмена.
Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач направил приветственный адрес участникам форума, отметив значимость буддизма в укреплении международных отношений, которая «в современном культурном ландшафте глобального мира продолжает расти».
«Российская Федерация уделяет большое внимание гармонизации межнационального и межконфессионального диалогов. Это основа укрепления политики добрососедства, формирующийся на протяжении многих веков. Буддизм давно переступил государственные границы, став религией многих народов с совершенно разными культурными традициями. Буддийский мир простёрся от Шри-Ланки до Бурятии, от Калмыкии до Японии. Буддизм насыщен самобытными обычаями и традициями, в связи с этим, очень важно уделять особое внимание воспитанию будущего поколения в духе уважения к своей культуре, ценностям и традициям», - отметил Дмитрий Вольвач.
Он выразил уверенность в том, что работа на площадках форума послужит началом и для новых экономических связей.
«Хотел бы отметить, что страны с преимущественно буддийским населением – давние партнёры Российской Федерации. Со многими в настоящее время ведётся двусторонний диалог на международных и национальных площадках. Особое место уделяется межрегиональному сотрудничеству, ведь рост экономики начинается с регионов. А где они здесь реализуются проекты, приходят инвестиции, новые технологии, создаются рабочие места. Всё это стимулирует сотрудничество с иностранными государствами, а также имеет важное значение для социально-экономического развития регионов и муниципалитетов. Уверен, что проведение форма окажет позитивное влияние на динамику развития и совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога», - говорится в приветствии минэкономразвития РФ.
Дмитрий Вольвач выразил благодарность руководству Бурятия за реализацию успешных мероприятий в этом направлении: «Республика играет важную роль в распространении буддийской религии, в укреплении международного взаимодействия буддистов и установлении связей с другими странами посредством культурного обмена. Особую благодарность хотел бы выразить главе Бурятии Алексею Цыденову за проведение комплексной эффективной политики по развитию приграничного и межрегионального сотрудничества».
Ранее приветствие в адрес участников Международного буддийского форума отправил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Фото: egov-buryatia.ru