В Бурятии сурдлимпийцу недоплачивали за спортивные достижения

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе республиканского министерства спорта и молодежной политики. Они касались выплат чемпионам и призерам Сурдлимпийских игр.Как сообщили в прокуратуре, один из спортсменов Бурятии завоевал 4 золотые медали на Всемирных игр глухих в 1989, 1993 и 1997 году, а в 2001 году стал серебряным призером Сурдлимпийских игр.«В 2018 году региональным законодательством установлены меры господдержки победителям Сурдлимпийских игр в виде ежемесячной денежной выплаты. На основании положений закона сурдлимпийцу в течение 5 лет выплаты осуществлялись как серебряному призеру. Вопреки требованиям законодательства органами исполнительной власти республики меры поддержки не предоставлялись чемпионам и призерам Всемирных игр глухих, тогда как решением Международного Олимпийского комитета в мае 2001 года Всемирные игры глухих переименованы в Сурдлимпийские», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с выявленными нарушениями прокуратура вынесла министерству спорта протест. Он был удовлетворен, соответствующие изменения внесены в правовые акты об установлении ежемесячных выплат. В итоге по представлению надзорного органа спортсмену-олимпийцу произведен перерасчет выплаты за 5 лет.«Действия прокуратуры мер позволили обратиться за предоставлением мер дополнительного материального обеспечения иным гражданам - чемпионам и призерам Всемирных игр глухих», - подчеркнули в ведомстве.Фото: «Номер один»