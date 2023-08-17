Общество 17.08.2023 в 10:04

В Бурятии сурдлимпийцу недоплачивали за спортивные достижения

После вмешательства прокуратуры спортсмену пересчитали выплаты за 5 лет
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сурдлимпийцу недоплачивали за спортивные достижения
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе республиканского министерства спорта и молодежной политики. Они касались выплат чемпионам и призерам Сурдлимпийских игр.

Как сообщили в прокуратуре, один из спортсменов Бурятии завоевал 4 золотые медали на Всемирных игр глухих в 1989, 1993 и 1997 году, а в 2001 году стал серебряным призером Сурдлимпийских игр.

«В 2018 году региональным законодательством установлены меры господдержки победителям Сурдлимпийских игр в виде ежемесячной денежной выплаты. На основании положений закона сурдлимпийцу в течение 5 лет выплаты осуществлялись как серебряному призеру. Вопреки требованиям законодательства органами исполнительной власти республики меры поддержки не предоставлялись чемпионам и призерам Всемирных игр глухих, тогда как решением Международного Олимпийского комитета в мае 2001 года Всемирные игры глухих переименованы в Сурдлимпийские», - рассказали в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура вынесла министерству спорта протест. Он был удовлетворен, соответствующие изменения внесены в правовые акты об установлении ежемесячных выплат. В итоге по представлению надзорного органа спортсмену-олимпийцу произведен перерасчет выплаты за 5 лет.

«Действия прокуратуры мер позволили обратиться за предоставлением мер дополнительного материального обеспечения иным гражданам - чемпионам и призерам Всемирных игр глухих», - подчеркнули в ведомстве.

Фото: «Номер один»
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