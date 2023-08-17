Общество 17.08.2023 в 10:24
«Гостеприимная Бурятия» встретила гостей буддийского форума желтым хадаком
Этот цвет в буддизме считается цветом распространения учения (дхармы) и всего живого
Текст: Константин Воронов
Накануне вечером в Улан-Удэ скульптура «Гостеприимная Бурятия» «надела» новую одежду, держа в руках хадак желтого цвета в честь гостей Международного буддийского форума.
Напомним, форум стартовал сегодня в Улан-Удэ. На него приехали ученые, лидеры международного буддийского сообщества, государственные и общественные деятели из 14 стран и из российских регионов.
– В честь Международного буддийского форума мы поменяли цвет хадака на желтый. Этот цвет в буддизме считается цветом распространения учения (дхармы) и всего живого. Желтый хадак преподносят учителям, священнослужителям, чтобы получить учение, – рассказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.
В этом году сотрудники «Горсвета» не просто осветили самую высокую скульптуру в Улан-Удэ, но и преобразили ее при помощи гобо-проекторов. Теперь символ Бурятии в праздники «надевает» новую одежду, а в руках держит хадак.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Напомним, форум стартовал сегодня в Улан-Удэ. На него приехали ученые, лидеры международного буддийского сообщества, государственные и общественные деятели из 14 стран и из российских регионов.
– В честь Международного буддийского форума мы поменяли цвет хадака на желтый. Этот цвет в буддизме считается цветом распространения учения (дхармы) и всего живого. Желтый хадак преподносят учителям, священнослужителям, чтобы получить учение, – рассказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.
В этом году сотрудники «Горсвета» не просто осветили самую высокую скульптуру в Улан-Удэ, но и преобразили ее при помощи гобо-проекторов. Теперь символ Бурятии в праздники «надевает» новую одежду, а в руках держит хадак.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегифорум