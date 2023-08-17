Общество 17.08.2023 в 11:21

Платформа «Россия – страна возможностей» обретает династии

Вячеслав Колесов из Бурятии вместе с сыном добиваются успехов в проектах платформы
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Платформа «Россия – страна возможностей» обретает династии
Участник конкурсов «Лидеры России», «Цифровой прорыв» и «Мастера гостеприимства» Вячеслав Колесов из Бурятии увлек проектами президентской платформы «Россия – страна возможностей» своего сына Максима. Юноша стал победителем «Большой перемены», в этом году с отличием окончил школу и поступил в один из лучших вузов страны в Санкт-Петербурге. Теперь Максим Колесов готовится участвовать во Всероссийском конкурсе «Твой ход». Будущие успехи отец и сын традиционно планируют отмечать в кругу семьи, сообщили в правительстве Бурятии.

На региональном этапе пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» над задачей разработки концепции эффективного позиционирования Бурятии, заявленной главой республики, работал директор филиала банка Вячеслав Колесов из Улан-Удэ. Его команда неоднократно встречалась для обсуждения идей и совместно подготовила решение, которое сейчас оценивают эксперты.

«Для управленцев Бурятии это была возможность познакомиться, встретиться, поработать над реальной проблемой и укрепить лидерское сообщество. Перед нами стояла задача, решение которой действительно позволит республике развиваться, поэтому все отнеслись к этому серьезно. В нашей команде было семь человек – и новички конкурса и, так сказать, ветераны. Например, я участвую в «Лидерах России» во второй раз и буду возвращаться на проект до тех пор, пока не дойду до суперфинала. Такую задачу себе поставил. Уже на протяжении нескольких лет рекомендую друзьям и знакомым ресурсы президентской платформы как возможность раскрыть свой потенциал, оценить силы, расширить круг общения и выстроить план развития. Это важно в любом возрасте», – считает Вячеслав Колесов.

Его знакомство с платформой «Россия – страна возможностей» началось в 2018 году с участия во втором сезоне конкурса «Лидеры России», где он стал полуфиналистом. Затем последовал выход в финал тогда еще нового конкурса «Цифровой прорыв» (2019) и получение статуса полуфиналиста в конкурсе «Мастера гостеприимства» (2020). Глядя на своего отца, проектами президентской платформы заинтересовался Максим Колесов. Он стал победителем первого сезона конкурса «Большая перемена» и участвовал в создании Российского движения детей и молодежи «Движение первых» на слете в «Артеке».

В 2023 году Максим Колесов окончил школу с золотой медалью и без экзаменов поступил в Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге, где будет обучаться на программе «Прикладная математика и информатика». В школьные годы он был членом сборной Бурятии по программированию, побеждал в олимпиадах по информатике, экономике и финансовой грамотности, писал рассказы и участвовал во Всероссийском чемпионате сочинений «Своими словами».

«Самое главное в воспитании детей – любить их, уважать и поддерживать во всем. Максим – очень любознательный человек, и это проявилось с раннего детства: он любил детские журналы, книги, рисование, пазлы, обожал гулять, причем всегда по новым маршрутам. Если сын интересовался чем-то помимо школьной программы, мы никогда не отказывали: водили на кружки и секции, занимались с ним самостоятельно. И учили рассудительности, доброте, управлению своими эмоциями», – рассказал отец.

Денежный приз за победу в конкурсе «Большая перемена» Максим Колесов направил на участие в проекте «Цифра в регионы» по дискретной математике и информатике, обучение в летней компьютерной школе для учащихся 6–10 классов, увлеченных программированием, и на подготовку к ЕГЭ. Сейчас он продолжает изучать возможности президентской платформы и теперь уже как студент планирует участвовать в конкурсе «Твой ход».

«Я понял на собственном примере, как проекты платформы «Россия – страна возможностей» помогают развиваться, расширять круг общения и воплощать мечты. Но, если честно, больше всего мне нравится сам соревновательный процесс. Я благодарен отцу за то, что он открыл мне этот мир. Я внимательно наблюдаю за его конкурсными успехами, но не волнуюсь, потому что уверен: своим трудом папа обязательно всего добьется», – отметил Максим Колесов.

Все начинания супруга и сына поддерживает Туяна Колесова. Успехи и победы в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей» они всегда празднуют вместе, что стало новой семейной традицией.

«Мы единая семья, должны друг друга поддерживать, помогать, вместе преодолевать все трудности. Мы ценим каждую минуту, проведенную вместе, и стараемся уделять родным как можно больше внимания. Например, каждый вечер собираемся и обсуждаем пройденный день, делимся мыслями, даем советы, обдумываем планы на будущее. Такое откровенное общение сближает нас еще больше», – считает Вячеслав Колесов.

В свободное время Колесовы любят совершать прогулки с собакой Лилит, выезжать на природу, играть в интеллектуальные игры, готовить и экспериментировать с рецептами. Глава семьи признается, что у них довольно много традиций, но «главная – это бережное отношение к детям, приоритет их интересов и их будущего».

После участия во флагманском проекте платформы «Россия – страна возможностей» Вячеслав Колесов стал активным участником общественного объединения «Стремянка» сообщества Лидеров России в Бурятии и финансовым волонтером, в чем опять-таки его поддержал сын. Они помогли клубу Лидеров России «Эльбрус» и Банку России обучить финансовой грамотности сотни школьников республики.

«В будущем планирую проводить такие уроки в школах Улан-Удэ самостоятельно. В доступной форме буду рассказывать детям о финансовом мире, организую интересные конкурсы и викторины. Игровая форма обучения нравится ребятам больше всего. А Максим дистанционно поможет с подготовкой занятий и наглядных материалов», - поделился планами Вячеслав Колесов.

Фото: egov-buryatia.ru
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президент платформа династия

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