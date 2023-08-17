Энергетиков Улан-Удэ раскритиковали за постоянные отключения света

В Улан-Удэ после дождя прошли веерные отключения электричества. Как сообщили в мэрии города, только за один день, 16 августа, зарегистрировано семь отключений электричества во всех трех районах. Причинами отключений стали неисправности на воздушных линиях электропередач, попадание птицы на разъединитель, неисправности на трансформаторных подстанциях и т. д. По данным мэрии, всего без света остались жители более 40 улиц и нескольких ДНТ.– Это свидетельствует о неудовлетворительной работе энергетиков. Вы практически не занимаетесь плановой работой, а сидите на аварийных ситуациях. Требую провести анализ по каждому отключения и разработать меры по снижению аварийных отключений, – заявил энергетикам председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время ежедневного штаба по жизнеобеспечению.Фото: «Номер один»