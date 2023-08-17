Общество 17.08.2023 в 11:23

Энергетиков Улан-Удэ раскритиковали за постоянные отключения света

За сутки в городе произошло семь аварий на электросетях
A- A+
Текст: Константин Воронов
Энергетиков Улан-Удэ раскритиковали за постоянные отключения света
В Улан-Удэ после дождя прошли веерные отключения электричества. Как сообщили в мэрии города, только за один день, 16 августа, зарегистрировано семь отключений электричества во всех трех районах. Причинами отключений стали неисправности на воздушных линиях электропередач, попадание птицы на разъединитель, неисправности на трансформаторных подстанциях и т. д. По данным мэрии, всего без света остались жители более 40 улиц и нескольких ДНТ.

– Это свидетельствует о неудовлетворительной работе энергетиков. Вы практически не занимаетесь плановой работой, а сидите на аварийных ситуациях. Требую провести анализ по каждому отключения и разработать меры по снижению аварийных отключений, – заявил энергетикам председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время ежедневного штаба по жизнеобеспечению.

Фото: «Номер один»
Теги
отключение

Все новости

В Бурятии молодожены собрали канцелярию для детей из реабилитационного центра
17.08.2023 в 11:42
Энергетиков Улан-Удэ раскритиковали за постоянные отключения света
17.08.2023 в 11:23
Платформа «Россия – страна возможностей» обретает династии
17.08.2023 в 11:21
В двух селах Бурятии ввели режим ЧС из-за потопов
17.08.2023 в 11:12
«Гостеприимная Бурятия» встретила гостей буддийского форума желтым хадаком
17.08.2023 в 10:24
Школьник из Улан-Удэ стал финалистом фестиваля «Белая трость»
17.08.2023 в 10:16
В Бурятии сурдлимпийцу недоплачивали за спортивные достижения
17.08.2023 в 10:04
В Бурятии открылся первый Международный буддийский форум
17.08.2023 в 09:43
В Бурятии ужесточили наказание пьяному водителю
17.08.2023 в 09:18
Работодатель требует оформить самозанятость
17.08.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
В Бурятии молодожены собрали канцелярию для детей из реабилитационного центра
Они попросили гостей принести школьные принадлежности вместо цветов на свадьбу
17.08.2023 в 11:42
Платформа «Россия – страна возможностей» обретает династии
Вячеслав Колесов из Бурятии вместе с сыном добиваются успехов в проектах платформы
17.08.2023 в 11:21
«Гостеприимная Бурятия» встретила гостей буддийского форума желтым хадаком
Этот цвет в буддизме считается цветом распространения учения (дхармы) и всего живого
17.08.2023 в 10:24
Школьник из Улан-Удэ стал финалистом фестиваля «Белая трость»
Артур Дабардаев представит Бурятию в Москве 10 октября на гала-концерте
17.08.2023 в 10:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru