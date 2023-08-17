Общество 17.08.2023 в 11:42
В Бурятии молодожены собрали канцелярию для детей из реабилитационного центра
Они попросили гостей принести школьные принадлежности вместо цветов на свадьбу
Текст: Евгения Гармаева
Молодожены в Бурятии собрали канцелярию для школьников, заказав ее вместо цветов на свадьбу. Об этом сообщают в паблике «Весь Улан-Удэ».
Гости послушно выполнили просьбу молодой семьи, поэтому к 1 сентября дети получили новые ручки, карандаши, тетради, и даже глобус.
«Дмитрий и Белла попросили такой необычный подарок, чтобы помочь воспитанникам Прибайкальского социально-реабилитационного центра. Сам жених - сын преподавателя по английскому языку, поэтому знает о том, как важно внимание для ребятишек из подобных учреждений»,
- сообщают в группе.
Фото: pixabay.com
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