Общество 17.08.2023 в 12:18
В Закаменском районе Бурятии начался спад воды на реке Цакирка
Подтоплены 30 приусадебных участков в селе Утата, подтопленных жилых домов нет
Текст: Номер один
В Закаменском районе в результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды на реке Оронгодой произошло подтопление 30 приусадебных участков в населенном пункте Утата, подтопленных жилых домов нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Кроме того, по информации ЕДДС, на двух участках автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай ограничен проезд для легковых автомобилей в населенные пункты Санага, Утата, Далахай. Наблюдается перелив воды через дорожное полотно слоем до 25 сантиметров. Сегодня силами районной администрации и подрядной организации начаты работы по обустройству объездных путей.
По информации Бурятского гидрометцентра, на 8 часов утра сегодня в районе села Санага отмечается спад воды на реке Цакирка, притоком которой является река Оронгодой. За 12 часов уровень снизился на 41 см. Осадки прекратились. Прогнозируется дальнейший спад уровня воды. Мониторинг обстановки продолжается. Ситуация на контроле Главного управления.
Как сообщал «Номер один», в селах Утата и Санага введен режим чрезвычайной ситуации.
Фото: ЕДДС Закаменского района
Кроме того, по информации ЕДДС, на двух участках автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай ограничен проезд для легковых автомобилей в населенные пункты Санага, Утата, Далахай. Наблюдается перелив воды через дорожное полотно слоем до 25 сантиметров. Сегодня силами районной администрации и подрядной организации начаты работы по обустройству объездных путей.
По информации Бурятского гидрометцентра, на 8 часов утра сегодня в районе села Санага отмечается спад воды на реке Цакирка, притоком которой является река Оронгодой. За 12 часов уровень снизился на 41 см. Осадки прекратились. Прогнозируется дальнейший спад уровня воды. Мониторинг обстановки продолжается. Ситуация на контроле Главного управления.
Как сообщал «Номер один», в селах Утата и Санага введен режим чрезвычайной ситуации.
Фото: ЕДДС Закаменского района
Тегистихия подтопление Закамна