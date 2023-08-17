Общество 17.08.2023 в 14:36

В Улан-Удэ «ТГК-14» получила представление от прокуратуры за кучи шлака

В поселке Исток подтвердились нарушения при складировании золошлаковых отходов

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ «ТГК-14» получила представление от прокуратуры за кучи шлака

Проверка прокуратуры выявила нарушения в мкр.Исток - размещение золошлака угрожает экологии, здоровью и безопасности жителей.

Напомним, в июне мы рассказывали о том, что жители микрорайона Исток бьют тревогу – люди опасаются за свое здоровье из-за внезапно выросших за последние два года шлаковых куч. Отходы горения сваливают посередине поселка на огороженной площадке. До ближайших домов – около 50 метров, также рядом находятся школа и детский сад.

Путь к залежам отходов горения лежит мимо школы № 54 на улице Покровская. Прямо перед школой расположилась стройбаза.

Арендатором земельного участка, где сваливают шлак, является ТГК-14. Земельный участок находится в пользовании компании на основании договора аренды с министерством имущественных и земельных отношений.

ТГК-14 использует территорию для временного размещения золошлаковых отходов с котельных поселка Аэропорт, Техзоны (улица Покровская, 33а) и поселка Заречный.

Для жителей такое соседство невыносимо: золошлак разносится по округе, люди вынуждены им дышать.

ОНФ обратился в прокуратуру, которая подтвердила нарушения.

- Нарушена технология складирования золошлака и разрешенные границы – отходы не защищены от осадков и ветра, нет ливнёвки и твёрдого покрытия, что приводит не только к пылению, но и загрязнению почвы химическими веществами. Нарушается СанПин, - сообщает отделение ОНФ по Бурятии.

Прокуратура внесла представление директору Улан-Удэнского энергетического комплекса филиала «ТГК-14». Также информация о нарушениях передана в минимущества и земельных отношений Бурятии. Представление должно быть выполнено в течение 30 дней.


Фото: "Номер один"

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шлак прокуратура ТГК-14

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