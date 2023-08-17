Общество 17.08.2023 в 14:53

Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта дорог в Железнодорожном районе

После их окончания в движении произойдет ряд изменений
A- A+
Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта дорог в Железнодорожном районе
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировал ход работ на дорогах по проспекту 50-летия Октября, улицам Жуковского, Хоца Намсараева и Октябрьской, которые ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

- По проспекту 50-летия Октября мы с площади Комсомольской вниз до Элеватора делаем третью полосу движения за счет смещения разделительного ограждения. По этой полосе пустим наш общественный транспорт. Очень надеюсь, что будет так, как говорят эксперты - разгрузим постоянные пробки на этом участке. В прошлом году мы изменили схему движения на площади Комсомольской, выставили блоки. И это «выстрелило», работает – люди поняли, что так, действительно, комфортно. Сейчас мы будем одновременно снимать старый асфальт и заменять временные блоки на делиниаторы, - сказал Игорь Шутенков.


При ремонте дороги будет перенесен регулируемый пешеходный переход – с остановки «Бурятэнерго» выше перекрестка с улицей Чертенкова.

- Перенос пешеходного перехода упростит проезд для ряда автомобилистов. Когда будет загораться красный свет, поток машин будет останавливаться, и те машины, которые хотят повернуть с «Бурятэнерго» на Чертенкова, смогут выезжать без каких-либо неудобств, - рассказал Тумэн Гырылов, главный инженер подрядной организации ООО «Байкалагропром», которая делает эту дорогу.

Идет ремонт дороги и по улице Хоца Намсараева. Подрядчик «СК Арсенал» завершает обустройство тротуаров и монтаж бордюрных камней. В ближайшее время дорожники приступят к ремонту проезжей части. Ранее на этой дороге перед выездом на улицу Гагарина собиралась большая лужа. Принято решение о понижении уровня съезда с дороги, чтобы во время дождей вода здесь не задерживалась.


Этот же подрядчик ведет ремонт протяженного участка по улице Жуковского, где обновляют существующее асфальтобетонное покрытие и обустраивают проезд на месте старой грунтовой дороги.

- По улице Жуковского, там, где были непроходимые дебри и скопище самовольно установленных гаражей, сейчас уже вырисовывается замечательная дорога, которая станет связующей с улицей Юного Коммунара, - отметил мэр Улан-Удэ.


Проверили ремонт дороги и по улице Октябрьской – от пересечения с проспектом 50-летия Октября до бульвара «Сиреневый». Ремонт ведет подрядная организация «Инвест Строй», все работы разбиты на два этапа. В этом году дорожники планируют выполнить работы по одной стороне дороги, вторая - запланирована на следующий год.

- В этом году мы обновляем 23 участка дорог в городе. Да, есть проблемы, бывает некачественное исполнение работ, но благодаря тому, что мы создали совместную рабочую группу с депутатами, общественностью, экспертами, мы эти проблемы фиксируем в момент производства работ, а не через год или два. Последние ливневые дожди показали, что где-то подмыло полотно, также есть некачественные работы. Поэтому в наших контрактах четко прописан гарантийный срок. Сегодня мы настаиваем на том, чтобы подрядчики в течение пяти лет сопровождали свои дороги. Это дает свои плоды – мы производим гарантийный ремонт дорог, не вкладывая бюджетные средства, - подчеркнул Игорь Шутенков.


В общей сложности с 2017 года в столице Бурятии обновлено 153 км дорог. Проект «Безопасные качественные дороги» продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80% дорог.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
ремонт дороги

Все новости

В Бурятии врачи эвакуировали двух пострадавших детей из районов в Улан-Удэ
17.08.2023 в 15:17
Житель Улан-Удэ убил знакомого и подбросил труп соседям
17.08.2023 в 15:13
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта дорог в Железнодорожном районе
17.08.2023 в 14:53
В Улан-Удэ «ТГК-14» получила представление от прокуратуры за кучи шлака
17.08.2023 в 14:36
«Он тайно снимал со мной видео, похищал, вывозил в лес»
17.08.2023 в 14:08
В Бурятии пенсионер в суде заявил, что после убийства сестры связал ее тело «как связывают животных»
17.08.2023 в 14:07
В Улан-Удэ автомобиль свалился в траншею
17.08.2023 в 12:53
В Бурятии ревнивец избил и ограбил «соперника» за то, что супруга ставила ему уколы
17.08.2023 в 12:32
В Закаменском районе Бурятии начался спад воды на реке Цакирка
17.08.2023 в 12:18
В Бурятии молодожены собрали канцелярию для детей из реабилитационного центра
17.08.2023 в 11:42
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
В Улан-Удэ «ТГК-14» получила представление от прокуратуры за кучи шлака

В поселке Исток подтвердились нарушения при складировании золошлаковых отходов

17.08.2023 в 14:36
«Он тайно снимал со мной видео, похищал, вывозил в лес»
Россиянка бежала от мести бывшего парня, оказавшегося альфонсом, в Турцию
17.08.2023 в 14:08
В Закаменском районе Бурятии начался спад воды на реке Цакирка
Подтоплены 30 приусадебных участков в селе Утата,  подтопленных жилых домов нет
17.08.2023 в 12:18
В Бурятии молодожены собрали канцелярию для детей из реабилитационного центра
Они попросили гостей принести школьные принадлежности вместо цветов на свадьбу
17.08.2023 в 11:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru