Общество 17.08.2023 в 15:33
Иркутск заберет монгольский кашемир
В Приангарье создадут российско-монголо-белорусскую кашемировую фабрику
Текст: Номер один
Реализацию совместного с Монголией и Беларусью проекта по переработке шерсти и производству изделий из кашемира обсудили накануне на совещании под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Иркутске, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Трехсторонняя встреча состоялась в рамках первого Байкальского легкопромышленного форума – монгольские партнеры участвовали в режиме видео-конференц-связи, для определения дальнейших векторов сотрудничества представители белорусского концерна «Беллегпром» прибыли в регион лично. Также в мероприятии приняла участие заместитель директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса минпромторга России Ксения Бобылева.
«Уверена, что Иркутская область, за успехами которой федерация внимательно следит, отлично справится с задачей создания текстильного производства с участием партнеров из Монголии и Беларуси. Мы со своей стороны будем этот проект всячески поддерживать», - отметила представитель Минпромторга.
Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун доложила о том, что правительством региона проведен анализ ситуации на рынке по производству шерсти и кашемира в регионе. Кроме того, создана рабочая группа по реализации проекта по созданию трикотажной фабрики.
«Мы заинтересованы в реализации совместных проектов, расширении направлений сотрудничества. Сейчас активно прорабатываем вопрос организации трикотажной фабрики по производству изделий из кашемира с использованием пряжи и ткани из Монголии. Уверен, совместно мы достигнем поставленных целей, и самое главное – результата. Сегодня я встречался с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, он предложил привлечь к реализации проекта еще одну страну. Тогда мы сможем получить дополнительную субсидию в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому этот вопрос тоже ставим в проработку», - рассказал Игорь Кобзев.
По итогам встреч с представителями бизнеса определены заинтересованные предприниматели из Иркутской области: Первая текстильная компания, Ангарская швейная фабрика и производственная компания «Соболь». С монгольской стороны заинтересованность выразила компания «Блюскай кашемир», накануне на связи также были компании «Гурван Сор», «Гоби» и «Нэхээсгуй эдлэл». Для закрепления сотрудничества рассматривается возможность заключения меморандума в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября во Владивостоке.
Глава региона пригласил монгольских и белорусских партнеров провести личную встречу в Иркутской области, чтобы более детально обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества. Кроме того, по предложению белорусской стороны будет организована совместная с Россией делегация, которая посетит Монголию для личного осмотра производств шерсти. Пока производителям для изучения будут предоставлены образцы сырья и ткани.
Напомним, что политики Монголии всегда выражают удовлетворение уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией. Однако при этом подчеркивают, что стороны не достигают взаимопонимания, несмотря на активные переговоры, о снижении нетарифных барьеров и обнулении импортных пошлин на экспорт шерсти, кашемира, мяса, кожи и кожгалантерейных изделий из Монголии в Россию. Великий государственный Хурал Монголии и Совет Федерации РФ в ионе договорились о создании совместной рабочей группы, чтобы выступить с инициативами по снижению тарифных и нетарифных ограничений, созданию совместной свободной зоны между двумя странами и исправлению торгового дисбаланса другими способами в рамках сотрудничества между парламентами двух стран.
Фото: unsplash.com
Трехсторонняя встреча состоялась в рамках первого Байкальского легкопромышленного форума – монгольские партнеры участвовали в режиме видео-конференц-связи, для определения дальнейших векторов сотрудничества представители белорусского концерна «Беллегпром» прибыли в регион лично. Также в мероприятии приняла участие заместитель директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса минпромторга России Ксения Бобылева.
«Уверена, что Иркутская область, за успехами которой федерация внимательно следит, отлично справится с задачей создания текстильного производства с участием партнеров из Монголии и Беларуси. Мы со своей стороны будем этот проект всячески поддерживать», - отметила представитель Минпромторга.
Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун доложила о том, что правительством региона проведен анализ ситуации на рынке по производству шерсти и кашемира в регионе. Кроме того, создана рабочая группа по реализации проекта по созданию трикотажной фабрики.
«Мы заинтересованы в реализации совместных проектов, расширении направлений сотрудничества. Сейчас активно прорабатываем вопрос организации трикотажной фабрики по производству изделий из кашемира с использованием пряжи и ткани из Монголии. Уверен, совместно мы достигнем поставленных целей, и самое главное – результата. Сегодня я встречался с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, он предложил привлечь к реализации проекта еще одну страну. Тогда мы сможем получить дополнительную субсидию в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому этот вопрос тоже ставим в проработку», - рассказал Игорь Кобзев.
По итогам встреч с представителями бизнеса определены заинтересованные предприниматели из Иркутской области: Первая текстильная компания, Ангарская швейная фабрика и производственная компания «Соболь». С монгольской стороны заинтересованность выразила компания «Блюскай кашемир», накануне на связи также были компании «Гурван Сор», «Гоби» и «Нэхээсгуй эдлэл». Для закрепления сотрудничества рассматривается возможность заключения меморандума в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября во Владивостоке.
Глава региона пригласил монгольских и белорусских партнеров провести личную встречу в Иркутской области, чтобы более детально обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества. Кроме того, по предложению белорусской стороны будет организована совместная с Россией делегация, которая посетит Монголию для личного осмотра производств шерсти. Пока производителям для изучения будут предоставлены образцы сырья и ткани.
Напомним, что политики Монголии всегда выражают удовлетворение уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией. Однако при этом подчеркивают, что стороны не достигают взаимопонимания, несмотря на активные переговоры, о снижении нетарифных барьеров и обнулении импортных пошлин на экспорт шерсти, кашемира, мяса, кожи и кожгалантерейных изделий из Монголии в Россию. Великий государственный Хурал Монголии и Совет Федерации РФ в ионе договорились о создании совместной рабочей группы, чтобы выступить с инициативами по снижению тарифных и нетарифных ограничений, созданию совместной свободной зоны между двумя странами и исправлению торгового дисбаланса другими способами в рамках сотрудничества между парламентами двух стран.
Фото: unsplash.com
ТегиМонголия Иркутск Белоруссия кашемир