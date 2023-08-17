Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников первого Международного буддийского форума, открывшегося сегодня в Бурятии, сообщили в правительстве республики. В его телеграм-канале опубликован текст приветствия.«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в столице Бурятии городе Улан-Удэ Международного буддийского форума.Буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России как многоконфессионального и многонационального государства, сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплочённого народа, стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей.Отрадно, что нынешнее поколение последователей этой древней религии бережно хранит ее непреходящие ценности, богатейшее историческое, культурное наследие предков, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, упрочение мира и согласия в стране. Сегодня представители регионов, жители которых традиционно исповедуют буддизм, вносят героический вклад в решение задач специальной военной операции. А их родные и близкие в тылу поддерживают своих защитников, уделяют неустанное внимание помощи раненым и семьям погибших воинов. И конечно, отмечу, что деятельность буддийской общины России содействует укреплению международных контактов. Об этом убедительно свидетельствует ваш форум, собравший участников из разных государств.Уверен, что форум пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания, станет площадкой для обсуждения широкого круга проблем, связанных с развитием буддизма, его философии и практики.Желаю вам успешной работы и всего самого доброго».Фото: egov-buryatia.ru