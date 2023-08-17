Общество 17.08.2023 в 16:50

«Уверен, что форум пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания»

Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям первого Международного буддийского форума
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«Уверен, что форум пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания»
Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников первого Международного буддийского форума, открывшегося сегодня в Бурятии, сообщили в правительстве республики. В его телеграм-канале опубликован текст приветствия.  

«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в столице Бурятии городе Улан-Удэ Международного буддийского форума.  

Буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России как многоконфессионального и многонационального государства, сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплочённого народа, стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей.

Отрадно, что нынешнее поколение последователей этой древней религии бережно хранит ее непреходящие ценности, богатейшее историческое, культурное наследие предков, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, упрочение мира и согласия в стране. Сегодня представители регионов, жители которых традиционно исповедуют буддизм, вносят героический вклад в решение задач специальной военной операции. А их родные и близкие в тылу поддерживают своих защитников, уделяют неустанное внимание помощи раненым и семьям погибших воинов. И конечно, отмечу, что деятельность буддийской общины России содействует укреплению международных контактов. Об этом убедительно свидетельствует ваш форум, собравший участников из разных государств.  

Уверен, что форум пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания, станет площадкой для обсуждения широкого круга проблем, связанных с развитием буддизма, его философии и практики.  

Желаю вам успешной работы и всего самого доброго».

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
буддизм форум приветствие Путин

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