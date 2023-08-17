Общество 17.08.2023 в 17:36

«Не вместо, а вместе»

Ведущие ученые о важном месте восточной медицины в системе современного здравоохранения
A- A+
Текст: Номер один
«Не вместо, а вместе»
Актуальные проблемы интегративной медицины и пути их решения обсудили сегодня ведущие учёные, практики, медицинские работники в рамках Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности». В Улан-Удэ прошла панельная дискуссия «Буддизм и восточная медицина: традиции и современность», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

«Необходимо путь развития традиционной медицины продолжать с учетом наличия всех разработок нашего Бурятского научного центра. Сегодня защищены БАДы на основании тех исследований, которые проводились много лет. Теперь необходимо пройти путь доказательной медицины с учетом требований современной медицины. Сейчас мы видим, что необходимо встраивание в рамках оздоровительных практик, реабилитации в сочетании с методами современной медицины, но с позиции доказательной медицины. И сегодняшняя дискуссия позволила дать, а первую очередь, импульс  дальнейшему изучению всех тех проблем и задач, которые необходимо решить на этом пути», - рассказала зампред правительства Бурятии, модератор панельной дискуссии Евгения Лудупова.

Российский хирург, депутат Государственной думы Бадма Башанкаев отметил необходимость адаптации методов лечения в условиях меняющейся структуры заболеваний: «Некоторые заболевания изменили свою структуру. Важно, чтобы традиционная медицина и основная находили диалог», - отметил он.

Как этот процесс протекает в Китае, и как древнемонгольские методы врачевания, добравшись до наших  дней, занимают такое прочное место в системе здравоохранения современного Китая, рассказал доктор Edingbayaer, который представляет клинику традиционной монгольской медицины им. Жигмэд города Хух-Хото.

«Современная медицина со всеми аналитическими возможностями, сложными приборами, высокими технологиями начинает открывать истины, которые для мыслителей Востока очевидны уже тысячи лет. Следовательно, необходимы их синтез, консолидация подходов. Не вместо, а вместе. На наш взгляд, перспективы кроются здесь в объединении этих подходов, что и предпринимается нами за последние десятилетия», - подчеркнул Сергей Николаев, профессор, сотрудник Института общей и экспериментальной биологии СО РАН.

По итогам работы панельной дискуссии будет принята резолюция, содержащая мероприятия для совместной реализации.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
здравоохранение восточная медицина буддизм форум

Все новости

В России создается консорциум вузов «Буддийское образование»
17.08.2023 в 17:58
В Бурятии пройдет вебинар «Юридические аспекты самозанятости»
17.08.2023 в 17:55
«Не вместо, а вместе»
17.08.2023 в 17:36
«Уверен, что форум пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания»
17.08.2023 в 16:50
В Бурятии две женщины угнали иномарку у собутыльника
17.08.2023 в 16:07
В Бурятии двое младенцев выпали из открытых окон зданий
17.08.2023 в 15:46
Иркутск заберет монгольский кашемир
17.08.2023 в 15:33
В Бурятии врачи эвакуировали двух пострадавших детей из районов в Улан-Удэ
17.08.2023 в 15:17
Житель Улан-Удэ убил знакомого и подбросил труп соседям
17.08.2023 в 15:13
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта дорог в Железнодорожном районе
17.08.2023 в 14:53
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
В России создается консорциум вузов «Буддийское образование»
Соглашение подписали три светских университета и два буддийских духовных учебных заведения
17.08.2023 в 17:58
«Уверен, что форум пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания»
Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям первого Международного буддийского форума
17.08.2023 в 16:50
Иркутск заберет монгольский кашемир
В Приангарье создадут российско-монголо-белорусскую кашемировую фабрику
17.08.2023 в 15:33
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта дорог в Железнодорожном районе
После их окончания в движении произойдет ряд изменений
17.08.2023 в 14:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru