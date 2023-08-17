Актуальные проблемы интегративной медицины и пути их решения обсудили сегодня ведущие учёные, практики, медицинские работники в рамках Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности». В Улан-Удэ прошла панельная дискуссия «Буддизм и восточная медицина: традиции и современность», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Необходимо путь развития традиционной медицины продолжать с учетом наличия всех разработок нашего Бурятского научного центра. Сегодня защищены БАДы на основании тех исследований, которые проводились много лет. Теперь необходимо пройти путь доказательной медицины с учетом требований современной медицины. Сейчас мы видим, что необходимо встраивание в рамках оздоровительных практик, реабилитации в сочетании с методами современной медицины, но с позиции доказательной медицины. И сегодняшняя дискуссия позволила дать, а первую очередь, импульс дальнейшему изучению всех тех проблем и задач, которые необходимо решить на этом пути», - рассказала зампред правительства Бурятии, модератор панельной дискуссии Евгения Лудупова.Российский хирург, депутат Государственной думы Бадма Башанкаев отметил необходимость адаптации методов лечения в условиях меняющейся структуры заболеваний: «Некоторые заболевания изменили свою структуру. Важно, чтобы традиционная медицина и основная находили диалог», - отметил он.Как этот процесс протекает в Китае, и как древнемонгольские методы врачевания, добравшись до наших дней, занимают такое прочное место в системе здравоохранения современного Китая, рассказал доктор Edingbayaer, который представляет клинику традиционной монгольской медицины им. Жигмэд города Хух-Хото.«Современная медицина со всеми аналитическими возможностями, сложными приборами, высокими технологиями начинает открывать истины, которые для мыслителей Востока очевидны уже тысячи лет. Следовательно, необходимы их синтез, консолидация подходов. Не вместо, а вместе. На наш взгляд, перспективы кроются здесь в объединении этих подходов, что и предпринимается нами за последние десятилетия», - подчеркнул Сергей Николаев, профессор, сотрудник Института общей и экспериментальной биологии СО РАН.По итогам работы панельной дискуссии будет принята резолюция, содержащая мероприятия для совместной реализации.Фото: egov-buryatia.ru