Общество 17.08.2023 в 20:21

Остановленный сотрудниками ГИБДД глава района Бурятии был трезв

Это показали два медицинских освидетельствования
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Текст: Иван Иванов
Остановленный сотрудниками ГИБДД глава района Бурятии был трезв
Глава Бичурского района Василий Смолин, которого вчера вечером остановили сотрудники местного отделения ГИБДД, был абсолютно трезвым. Его проверили дважды: в Бичурской ЦРБ и республиканском наркологическом диспансере. Результаты медицинских освидетельствований одинаковы: алкоголь не обнаружен.

В отношении районного главы, баллотирующегося на новый срок полномочий, была совершена явная провокация, в которую оказались невольно вовлечены полицейские.

Во-первых, в ГИБДД поступил сигнал о том, что по улицам Бичуры разъезжает, виляя из стороны в сторону, автомобиль, за рулем которого, якобы, находится нетрезвый водитель. Были названы марка и госномер личной машины Василия Смолина. Однако, по данным наших источников, в момент поступления этого сигнала глава района находился за пределами Бичуры.

Кто же целенаправленно ввел полицию в заблуждение?

Во-вторых, как только сотрудники ГИБДД остановили машину Василия Смолина на въезде в село, сразу же нарисовались еще несколько машин. В них прибыли: улан-удэнская юристка, работающая в штабе основного оппонента на пост главы Бичурского района, и группа поддержки, состоящая из давних оппонентов Смолина. Стали снимать на видео его общение с сотрудниками полиции.

Как эта публика столь оперативно узнала, что машину главы района остановили инспекторы ДПС и где именно это произошло?

В третьих, когда Василий Смолин сообщил полицейским, что готов пройти медицинское освидетельствование, но только в медицинском учреждении и без элементов сомнительного «шоу», все собравшиеся последовали на своих машинах за патрульным автомобилем к Бичурской ЦРБ. К дверям больницы главе района пришлось идти буквально сквозь строй под тщательно срежиссированные выкрики: «Пахнет спиртным!» и т.п. После чего группа лиц осадила приемный покой ЦРБ и долгое время мешала нормальной работе медиков, приему экстренных пациентов.

По словам очевидцев, среди «дирижеров» и «актеров» продолжавшегося «спектакля» был замечен один из кандидатов на пост главы Бичурского района, депутат райсовета с репутацией кляузника, экс-чиновник, допустивший конфликт интересов (впаривал за бюджетные деньги подведомственным учреждениям мясо с личного подворья) и уволенный Василием Смолиным «в связи с утратой доверия», другие одиозные фигуранты.

В общем, организаторов и интересантов провокации против главы Бичурского района даже искать особо не пришлось. Все они «засветились» по полной, а с утра увлеченно выкладывали в различных телеграм-каналах, которым, вероятно, щедро «позолотили ручку», отснятое видео. Но теперь, когда стали известны официальные результаты медицинских освидетельствований, это же видео воспринимается как «явка с повинной». Если не перед лицом закона, то перед избирателями. И тут впору вспомнить дедушку Крылова с его незабвенным: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь...»

Фото: «Номер один»
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