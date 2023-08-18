Общество 18.08.2023 в 09:21
В Улан-Удэ прокуратура помогла формовщице колбасы
В пользу женщины взыскали компенсацию за травму на производстве
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жительницы Улан-Удэ о защите ее трудовых прав.
«Установлено, что женщина работала на предприятии мясной промышленности формовщицей колбасных изделий. Работодатель не обеспечил безопасные условия труда, вследствие чего в январе 2022 года в результате несчастного случая горожанка получила травму руки с повреждением трех пальцев», - рассказали в надзорном ведомстве.
Для защиты прав женщины прокурор направил иск в суд о взыскании с предприятия компенсации причиненного морального вреда в сумме 300 тыс. рублей. Октябрьский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.
Фото: «Номер один»
«Установлено, что женщина работала на предприятии мясной промышленности формовщицей колбасных изделий. Работодатель не обеспечил безопасные условия труда, вследствие чего в январе 2022 года в результате несчастного случая горожанка получила травму руки с повреждением трех пальцев», - рассказали в надзорном ведомстве.
Для защиты прав женщины прокурор направил иск в суд о взыскании с предприятия компенсации причиненного морального вреда в сумме 300 тыс. рублей. Октябрьский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.
Фото: «Номер один»
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