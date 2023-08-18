В Улан-Удэ прокуратура помогла формовщице колбасы

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жительницы Улан-Удэ о защите ее трудовых прав.«Установлено, что женщина работала на предприятии мясной промышленности формовщицей колбасных изделий. Работодатель не обеспечил безопасные условия труда, вследствие чего в январе 2022 года в результате несчастного случая горожанка получила травму руки с повреждением трех пальцев», - рассказали в надзорном ведомстве.Для защиты прав женщины прокурор направил иск в суд о взыскании с предприятия компенсации причиненного морального вреда в сумме 300 тыс. рублей. Октябрьский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»