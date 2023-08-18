Общество 18.08.2023 в 09:24

В Бурятии приставы взыскали свыше 900 тыс рублей с предпринимателя

Сельский бизнесмен нарушил валютное  законодательство, поставляя пиломатериалы в КНР
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Текст: Номер один
В Бурятии приставы взыскали свыше 900 тыс рублей с предпринимателя
В Еравнинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с местного предпринимателя свыше 900 тыс рублей штрафов за нарушение валютного законодательства. Мужчина заключил внешнеторговый контракт с компанией из Китая на поставку пиломатериалов. Однако не обеспечил в установленный законом срок зачисления валютной выручки, полученной от зарубежных партнеров, на свой банковский счет.

Как сообщили в республиканском управлении ФССП,  поскольку мужчина проигнорировал необходимость оплаты 24 таможенных штрафов, исполнительные документы для принудительного исполнения были направлены в Еравнинское районное отделение судебных приставов.

«По данным ГИБДД за должником числился автомобиль марки Toyota Camry, на который судебный пристав наложил арест и дал 10-дневный срок для добровольной уплаты задолженности», - рассказали в Еравнинском районном отделении судебных приставов.

Арест автомобиля побудил предпринимателя срочно изыскать денежные средства для уплаты таможенных штрафов. На сегодняшний день задолженность в полном объеме перечислена на счет взыскателя.

Фото: r03.fssp.gov.ru
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юстиция приставы валюта штрафы

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