В Бурятии приставы взыскали свыше 900 тыс рублей с предпринимателя

В Еравнинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с местного предпринимателя свыше 900 тыс рублей штрафов за нарушение валютного законодательства. Мужчина заключил внешнеторговый контракт с компанией из Китая на поставку пиломатериалов. Однако не обеспечил в установленный законом срок зачисления валютной выручки, полученной от зарубежных партнеров, на свой банковский счет.Как сообщили в республиканском управлении ФССП, поскольку мужчина проигнорировал необходимость оплаты 24 таможенных штрафов, исполнительные документы для принудительного исполнения были направлены в Еравнинское районное отделение судебных приставов.«По данным ГИБДД за должником числился автомобиль марки Toyota Camry, на который судебный пристав наложил арест и дал 10-дневный срок для добровольной уплаты задолженности», - рассказали в Еравнинском районном отделении судебных приставов.Арест автомобиля побудил предпринимателя срочно изыскать денежные средства для уплаты таможенных штрафов. На сегодняшний день задолженность в полном объеме перечислена на счет взыскателя.Фото: r03.fssp.gov.ru