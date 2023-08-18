Общество 18.08.2023 в 09:57
В Бурятии дорожников заставили убрать за собой
В ходе капремонта дороги они устроили свалку из строительного мусора
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии выявила незаконную свалку строительных отходов в Хоринском районе республики. Она образовалась вдоль автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Как выяснилось, свалку «основала» подрядная организация, занимающаяся капитальным ремонтом дороги.
«Прокурор внес генеральному директору предприятия представление. По результатам его рассмотрения несанкционированная свалка ликвидирована, должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: прокуратура Бурятии
«Прокурор внес генеральному директору предприятия представление. По результатам его рассмотрения несанкционированная свалка ликвидирована, должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: прокуратура Бурятии
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