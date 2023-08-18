В Бурятии дорожников заставили убрать за собой

Прокуратура Бурятии выявила незаконную свалку строительных отходов в Хоринском районе республики. Она образовалась вдоль автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Как выяснилось, свалку «основала» подрядная организация, занимающаяся капитальным ремонтом дороги.«Прокурор внес генеральному директору предприятия представление. По результатам его рассмотрения несанкционированная свалка ликвидирована, должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: прокуратура Бурятии